Россияне стали чаще выбирать «тихий отдых»

Все больше туристов устают от «маршрутов по максимуму» и выбирают совершенно другой формат отдыха — тихий туризм. О том, что это такое и куда для этого нужно ехать, «Газете.Ru» рассказала тревел-журналист, эксперт по туризму сервиса путешествий Туту Елизавета Короткова.

«Тихий туризм — это путешествие в медленном темпе, в места, где вас не затопчут другие туристы. Путешественники, которые предпочитают такой тип отдыха, не ставят перед собой задачу охватить все достопримечательности или собрать как можно больше контента для соцсетей. Напротив, они готовы двигаться без жесткого маршрута, делать паузы по настроению, задерживаться в местах, которые просто приглянулись, и проводить время без постоянного переключения между локациями. Это формат отдыха, ориентированный не на результат, а на процесс», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что чаще всего такой отпуск проходит в небольших городах с хорошей природной и городской средой, где нет плотной застройки, туристической суеты и шума машин.

«Секрет успеха здесь не в дорогой рекламе, а в атмосфере. Хороший город для тихого туризма — это не обязательно курорт. Это в первую очередь инфраструктура для жизни и прогулок: пешеходные улицы и набережные без шума машин, велодорожки, которые не заканчиваются через двести метров, парки, скверы, природные зоны, уютные кафе и современные отели, где приятно провести весь день», — добавила Короткова.

Из мест, которые подойдут для тихого отдыха, она отметила Плес и Светлогорск.

«В этом году Плес уже встретил на 22% больше путешественников. Средняя стоимость одной ночи в сентябре составляет 10 тыс. рублей. Природа, история, искусство (город знаменит связями с Левитаном), пешеходные маршруты и ограничение движения в центре в праздники — все это превратило Плес в неофициальную столицу тихого туризма России. Другой вариант — Светлогорск в Калининградской области. Светлогорск не зря получил статус первого «медленного города» в стране. Там нет суеты, зато есть променады вдоль Балтики, малоэтажная застройка, хорошие отели и санатории. Добраться туда можно за час на электричке от Калининграда — и оказаться в совсем другом ритме жизни», — добавила она.

Еще один город, по ее мнению, который подойдет для отдыха — Зарайск в Подмосковье.