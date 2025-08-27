Курс на Арктику: что посмотреть и чем заняться в Мурманской области

По статистике, каждый третий турист, решающий отправиться в Арктику, выбирает Мурманскую область. И летом, и зимой здесь можно найти то, что пополнит копилку впечатлений и не отыщется в другой точке земного шара. «ФедералПресс» изучил туристические возможности Кольского полуострова.

Арктика в тренде

Мода на Арктику растет с каждым годом: по данным сервиса «Яндекс путешествия», спрос на поездки в северные регионы РФ в первой половине 2025 года увеличился на 43 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мурманск называют столицей русской Арктики: это самый большой в мире город за полярным кругом, форпост северных рубежей России – база Северного флота и единственного в мире атомного ледокольного флота.

Сам Мурманск, при основании названный Романов-на-Мурмане, – последний город, основанный в Российской империи по указу Николая II. Город с богатой военной историей благодаря незамерзающему порту и несгибаемой воле северян. После Великой Отечественной войны Мурманск строился заново, от большинства домов остались лишь печные трубы, сильнее бомбили только Сталинград. Мурманск носит звание города-героя, а с сопки, с высоты в 42 метра, наблюдает «Алеша», так ласково называют мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Турпоток в Мурманской области с каждым годом приближается к заветной отметке в миллион гостей. В прошлом году регион посетили свыше 760 тысяч человек – это новый, но не последний рекорд, уверены власти региона. Ведь туризм на Кольском полуострове – один из драйверов экономики и важная часть стратегического плана «На Севере – жить!». Как отметил губернатор Андрей Чибис, туризм – это новые возможности для региона: рабочие места, инвестиции и развитие инфраструктуры.

Согласно «большим данным» «Мегафона», до миллионного туриста Мурманской области не хватает всего лишь около 50 тысяч гостей, причем каждый девятый сегодня – иностранный путешественник: прежде всего, из Китая, Белоруссии и Таиланда.

Как отметила в беседе с «ФедералПресс» коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах, туристы чаще выбирают для посещения в Заполярье Мурманск, Териберку и горы Хибины.

«Это наиболее популярные раскрученные локации Мурманской области для организованных туристов, здесь развита гостиничная и дорожная инфраструктура, много ресторанов и кафе», – подчеркнула эксперт.

Также она обратила внимание, что у гостей региона набирают популярность село Ловозеро, Сейдозеро и полуостров Рыбачий. Едут туристы и на побережье Белого моря – в Умбу, Варзугу, Кандалакшу. Пейзажи здесь отличаются от тех, что можно увидеть на самом севере, есть возможность познакомиться с традициями богатой поморской культуры, отправиться на «королевскую рыбалку».

Ставший популярным слоган «На севере – отдыхать» – не просто девиз каждого, кто приезжает на Кольский полуостров. Здесь созданы все возможности для того, чтобы на время вырваться из суеты обыденности, из привычной обстановки и побывать там, где сама природа заставляет «перезагрузиться».

Туризм круглый год

Если еще несколько лет назад Кольский полуостров ассоциировался только с зимним туризмом, то сегодня здесь можно найти развлечения и впечатления круглый год, так что и спрос постепенно выравнивается. Климат полуострова комфортен и зимой и летом – теплое течение Гольфстрим, омывающее побережье, не позволяет зиме слишком свирепствовать (даже при нечастых минус 20 здесь вполне приятно), а лето часто балует среднеевропейской погодой, когда жаркие дни стоят несколько недель подряд.

Зимой в Мурманскую область едут полюбоваться полярной ночью и северным сиянием, покататься на горных и беговых лыжах или пройти по тундре на снегоступах – увидеть и почувствовать настоящую русскую зиму с хрустящим белым снегом. Ну а лето дарит возможность понаблюдать за танцами китов, сходить на рыбалку, ощутить прелесть полярного дня, когда солнце вообще не опускается за горизонт.

Осенью сюда приезжают те, кто предпочитает яркие краски в природе – тундра в это время года особенно хороша и дарит свое «золото» – северную морошку, а также грибы, за которыми можно отправиться на тихую охоту. В любое время года гостей ждет знакомство с историей и бытом коренных жителей саами, множество культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, а также потрясающая арктическая кухня, отметила куратор туризма в регионе – замгубернатора Александра Кондаурова.

Гастрономия в Мурманской области занимает отдельное почетное место. Можно сказать, что это одна из визитных карточек региона: ресторанов, кафе и баров много, на любой вкус и кошелек.

Как добраться

«Край земли» – только красивая метафора. На самом деле добраться до Мурманска можно из Петербурга за час сорок минут, из Москвы – за два с половиной часа – столько столичные жители нередко тратят на дорогу до работы и обратно. Есть прямое сообщение с Калининградом, Казанью, Екатеринбургом и другими городами. Нередко купить билет на самолет из Петербурга в Мурманск, например, можно и за 3,5 тысячи рублей.

В регионе гостей принимают два аэропорта – в Мурманске и Апатитах. Осенью 2025 года откроется новый современный терминала мурманского аэропорта. По дизайну он будет напоминать Хибинские горы. Многие туристы предпочитают прилететь в один аэропорт, а улетать из другого – так можно познакомиться почти со всем Кольским полуостровом.

Передвигаться по Заполярью можно на автомобиле – современная трасса «Кола» пронизывает полуостров насквозь, а также по железной дороге или на автобусе.

Где жить

Мурманская область по итогам 2024 года предоставляет порядка 260 классифицированных средств размещения с номерным фондом почти 6 тысяч единиц, где свыше 14 тысяч мест. Это как гостевые домики для охотников и рыбаков и небольшие модульные отели и хостелы, где вполне можно отдохнуть за 1,5 тысячи рублей, так и сетевые отели уровня 4 звезды, роскошные номера-люкс, коттеджи и загородные резиденции и премиальные отели, расположенные в живописных уголках дикой природы, где цены могут доходить до нескольких десятков тысяч рублей за ночь, но и впечатления останутся на всю жизнь.

«Правительство региона поддерживает развитие туристической инфраструктуры, за последние годы финансирование получили 135 проектов в сфере туризма на сумму порядка 400 млн рублей», – пояснила Александра Кондаурова.

Инициативы представителей турбизнеса поддерживаются как нацпроектами, так и региональными программами. Благодаря этой помощи по всему региону появляются новые достопримечательности, экологические тропы, возможности для активного отдыха, объекты размещения. Например, в Кандалакше обустроили горную тропу и смотровую площадку у горного приюта «Барыня», в Ура-Губе Кольского района появился прибрежный кемпинг-отель «Тихая гавань» – комфортное место для любителей рыбалки и морских прогулок, а в Териберке возвели современный гостиничный комплекс «Арктик Сторис» – отдельные домики с панорамными окнами и видом на море, там же открыта база для обучения фридайвингу в Баренцевом море.

Чем угощаться

Найти в Мурманской области место, где можно вкусно поесть не проблема, главная задача – выбрать. В любом населенном пункте гостей ждут небольшие кафе и роскошные рестораны, где можно отведать арктическую кухню.

На Кольский полуостров часто ездят в гастротуры – здесь можно насладиться свежайшей рыбой: треской и палтусом, зубаткой и семгой, кумжой или сигом. Гостям подают авторские блюда из оленины под соусом из брусники или клюквы и, конечно, морепродукты – от морских ежей до гребешков и крабов.

Кстати, северные деликатесы можно с легкостью увезти домой в качестве сувениров – специальные магазины, торгующие такими товарами, есть в каждом городе.

Что делать летом

Одна из главных достопримечательностей Кольского Заполярья – Териберка. Здесь туристов ждут живописные пейзажи старинного поморского села, выход в Северный Ледовитый океан, фотоохота на китов, деликатесы северных морей.

Горный массив Хибины предлагает не только потрясающие виды, но и возможность открыть тайны прошлого нашей планеты на минералогических турах. Поклонников военной истории и северного ретрита ждет природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» – самая северная точка континентальной Европы.

Удаленность территорий и периодическое отсутствие мобильной связи – большая ценность современного мира, как и безопасность в любом деле. Поэтому туристов просят уведомить МЧС о своих передвижениях по отдельным районам Кольского полуострова, а при посещении природных парков – заранее оформить разрешение на сайте особо охраняемых природных территорий Мурманской области.

Любители рыбалки могут испытать удачу – на море, реках, озерах. В морях водятся треска, пикша, сайда, зубатка, палтус, кумжа и семга. Летом в хороший сезон в реках ловят горбушу и семгу, форель и сига. Какую наживку брать и где забрасывать удочки, можно узнать на портале Murmansk.Travel.

С 1 мая до самого Нового года можно отправляться на крабовое сафари. Достаточно забронировать тур, а всю остальную работу – от встречи в аэропорту до оформления лицензии и подачи выловленного деликатеса к столу – выполнит туроператор.

Осенью жители и гости устремляются в тундру за морошкой, черникой, брусникой, собирать подосиновики, белые и волнушки. Несложно найти компании, предлагающие организованные туры за ягодами и грибами, включая трансфер и сопровождение гида. Получить подробную информацию и подобрать подходящий тур можно в Туристском информационном центре Мурманской области.

Также из Мурманска можно отправиться в круиз на Северный полюс и остров Шпицберген.

Охота на китов и северное сияние

Мурманская область – идеальное место для тех, кто мечтает увидеть китов в их естественной среде обитания. С конца весны воды Баренцева моря становятся домом для малых полосатиков и горбатых китов, которые регулярно заглядывают на побережье Кольского полуострова в поисках еды. Возможность увидеть этих великолепных животных особенно высока до конца сентября.

Можно встретить также белух и кашалотов, косаток и финвалов, а еще многочисленные стада тюленей, беломордых дельфинов, а порой даже моржей и других удивительных морских существ. Стоимость однодневного тура зависит от программы, но подобрать подходящий тур, например в Териберку с выездом из Мурманска и морской прогулкой, можно за 10–12 тысяч рублей.

Мурманская область заслуженно носит титул еще одной столицы – столицы северного сияния. Его можно наблюдать с конца августа и до середины апреля. Стоимость таких туров начинается от 5 тысяч рублей и стремится ввысь к сияющему небосводу в зависимости от пожеланий гостей. Благодаря проекту регионального туристского информационного центра «Сияющие объекты» «охотиться» за этим уникальным природным явлением стало еще удобнее.

«Представители бизнеса, получившие поддержку в рамках стратегического регионального плана «На Севере – жить!», устанавливают дорожные навигационные и туристические знаки «Северное сияние» на своих объектах. Там предусмотрена безопасная парковка и комфортная обстановка для наблюдения за северным сиянием: есть кафе с горячими напитками и прочие удобства», – поясняет заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Об охоте за сиянием, как и о многих других впечатлениях, туристам напомнит печать в «Паспорте Полярника»: с 2023 года жителям и гостям предлагается посетить знаковые места, наполнив паспорт соответствующими печатями. Так же по «паспорту» можно получить специальные предложения и скидки от партнеров проекта – сейчас их более 50. Оформить паспорт можно в туристском информационном центре, для этого необходимо подать заявку на сайте или просто прийти в ТИЦ.

Трейлы и горные лыжи

Живописные маршруты трейловых забегов по Кольскому полуострову привлекают участников со всего мира. Один из наиболее популярных забегов на Кольском полуострове – «ЛАХТИ ТРЕЙЛ», он состоится 30 августа 2025 года в Кандалакше на территории горнолыжного комплекса «Гора Крестовая». Еще один уникальный забег – Moncha Night Trail 6–7 сентября 2025 года – единственный ночной трейловый забег на Кольском полуострове, проходящий по пересеченной местности. Еще один популярный забег – «ЭЛ5-Энерго Трейл» – знаковое спортивное состязание на территории крупнейшего в мире ветропарка за полярным кругом.

В Мурманской области находятся несколько горных массивов высотой до 1200 метров над уровнем моря, крупнейший из которых – Хибинские горы. Знаменитый горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Кировске – один из лучших России. Здесь самый продолжительный сезон катания – порядка 200 дней (с ноября по июнь), протяженность трасс более 30 км, удобные подъемники и склоны для спортсменов разного уровня подготовки. Всего же в регионе расположено 11 горнолыжных комплексов, в том числе «Салма» в городе Полярные Зори, «Норд стар» в Мурманске и «Лапарк» в Мончегорске.