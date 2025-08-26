Пансионат оставил россиян без воды и вынудил платить за это деньги

Туристы, отдыхающие в Судаке, жалуются на отсутствие пресной воды. Авария на магистральном водоводе в селе Насыпное, недалеко от этого курортного городка, произошла еще в среду, 20 августа, устранить обещали в течение полутора дней. Но что-то пошло не так, и ремонт затянулся до воскресенья. А потом потребовалась еще пара дней, чтобы наполнить систему.

«Вода уже в городе, ближе к вечеру начнет подаваться потребителям», – заявил сегодня глава Судака Кирилл Чебышев.

Все это время заполненный отдыхающими город вынужден был обходиться привозной водой. Некоторым проблема хлопот не доставила:

«В нашем гостевом доме есть своя скважина», – рассказала одна из курортниц.

А вот обитателям ТОК «Судак», в 12 корпусах которого сейчас отмечается полная загрузка – а это более 1 тыс. человек, повезло меньше:

«Элементарно руки не помыть, в унитазе не смыть, не говоря уже о том, чтобы душ принять», – возмущаются туристы.

В администрации комплекса корреспонденту TourDom.ru сообщили, что воду к корпусам подвозят регулярно, а сегодня во второй половине дня она уже даже побежала тонкой струйкой из крана.

«Нам это говорили еще вчера, но краны до сих пор сухие. Так и носим воду от цистерны в тазике, – возражают туристы. – А сегодня в объявлении о том, что ни горячей, ни холодной воды не будет, администрация изменила дату с 27 на 28 августа».

По словам отдыхающих, они вынуждены ходить в туалет в кафе, а душ принимают в соседних гостевых домах с собственными скважинами – за деньги.

«Пансионат не извещал туристов из предстоящих броней и продолжал заселять людей. Это же нарушение всех санитарных норм и правил. Плюс неполное предоставление оплаченных услуг – у них заявлено круглосуточное горячее и холодное водоснабжение в номере, – отмечает Анна Комракова, директор туристического агентства "КИВИ" (Липецк). – Ни о каких компенсационных выплатах и речи не ведут».

Кстати, стоимость проживания в ТОК «Судак» в августе начинается от 5 тыс. на человека.

По словам руководителя юридического отдела компании «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"» Вадима Погорелова, ситуацию в Судаке можно считать форс-мажором. При этом авария произошла не в сетях ТОК, а на внешнем водоводе.

«В этих условиях комплекс не несет ответственность перед туристами за отключение воды, так как не контролирует системы и коммуникации, а также не является виновником аварии. При этом, если ТОК предпринимает какие-либо действия по улучшению положения туристов в сложившейся ситуации (например, организует доставку воды из пунктов подвоза в номера или т. п.), это сыграет в его пользу, если туристы все же решат обратиться в суд», – говорит юрист.

«Нужно информировать об отсутствии воды в заявках, а туристы пусть принимают решение – ехать в такие условия или возвращать деньги», – считают турагенты.

