Как повлияют поправки в законе о туризме на раннее бронирование туров

Снятие ответственности с туроператоров за неоплаченные туры ставит туристов в уязвимое положение и может ударить по ранним продажам туров. Такое мнение высказал один из турагентов. Редакция выяснила, оправданы ли эти опасения.

Согласно проекту поправок в «Закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации», ответственность туроператора будет наступать только с момента поступления денег.

«Туроператор несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу и (или) иному заказчику услуг, входящих в туристский продукт, с момента получения от турагента полной оплаты стоимости туристского продукта, если иное не предусмотрено договором между туроператором и турагентом», – сказано в тексте поправок.

По мнению представителей туроператорских компаний, эта норма способна защитить их от действий нечистоплотных турагентов, исчезающих с деньгами туристов.

Однако, по словам директора турагентства из Апатитов, участницы «Редколлегии ТурДома В2В» Оксаны Антохиной, туроператорам надо тщательнее учесть последствия. В случае принятия поправок туристы могут потерять интерес к раннему бронированию – частичная оплата тура станет менее привлекательной.

«Если у туроператора нет ответственности до получения оплаты, получается, он волен отменять, изменять турпродукт, даже если внесена только предоплата», – полагает турагент Оксана Антохина.

Она считает, что туроператорские компании будут активно пользоваться этой возможностью:

«Сейчас уже творится полный хаос с турами, когда туроператоры ставят полетную программу сверх меры, клиенты оплачивают, а потом начинаются отмены-переброни, и зачастую с доплатами. Одностороннее изменение договора туроператорами недопустимо по законным основаниям, но эта практика не находит отпора, поэтому хаос лишь множится».

В итоге крайними окажутся туристы, что может подтолкнуть их к уходу от турагентов в сторону маркетплейсов и самостоятельным бронированиям. А это чревато соответствующими рисками – в случае чего прийти на помощь будет некому.

Впрочем, как прокомментировал TourDom.ru основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, опасения турагентов преувеличены.

«Речь идет об обязанности со стороны туроператора предоставить услуги, и ни о чем больше. Если туры отменены, деньги он обязан вернуть», – сказал юрист, добавив, что условия раннего бронирования могут прописываться в договоре туроператора и турагента.

Что касается «развязанных рук» у туроператорских компаний благодаря перераспределению ответственности, то вряд ли практика сильно поменяется. Даже сейчас, как признаются собеседники редакции, у некоторых крупных туроператоров есть пункт в договорах, по которому его ответственность наступает только после полной оплаты. А, кроме того, туроператоры не меньше турагентов заинтересованы в продажах по раннему бронированию, поэтому вряд ли будут вставлять палки в колеса этой практике. Главный вопрос и главная боль туроператорских компаний, как неоднократно подчеркивали их представители, – не быть крайними в судах, в случае если столкнулись с действиями недобросовестных турагентов.

К тому же ситуация может еще измениться – существующую версию поправок в основной туристический закон нельзя воспринимать как окончательную. Скорее всего, она будет дальше дорабатываться с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Например, формулировка о наступлении ответственности туроператора только после полной оплаты не устраивает Альянс туристических агентств, призналась юрист АТА Мария Чапиковская: поскольку может повлечь негативные последствия для турагентов – когда тур еще полностью не оплачен туроператору, что-то происходит (например, страховой случай), а момент ответственности туроператора еще не наступил.

Эксперты обращают внимание еще на один момент. Сложившаяся ситуация, когда вокруг готовящихся поправок Минэкономразвития разгорелись жаркие споры, появились различные трактовки, возник очередной «водораздел» между туроператорами и турагентами, показывает, как важен диалог между всеми заинтересованными сторонами, встречи и конференции на нейтральных площадках. После этого и вопросов и разногласий между участниками рынка становится меньше.