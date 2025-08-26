Аналитики выяснили, сколько туристов готовы поменять даты поездки

25% туристов готовы сдвигать даты поездки на несколько дней, чтобы найти идеальное место для проживания или получить более выгодные условия размещения. Таковы результаты исследования, проведенного технологической платформой «Авито Путешествия».

© Нижегородская правда

Как отметил директор «Авито Путешествий» Артём Кромочкин, большинство гостей точно знают даты поездки и не склонны их менять. Однако 13% пользователей готовы скорректировать даты, если им будут предложены более выгодные условия, 11% путешествуют спонтанно, а 8% могут гибко распоряжаться длительностью поездки.

На платформе доступны различные фильтры, позволяющие подобрать жильё для краткосрочного проживания. Однако в случаях, когда оптимальные варианты на выбранные даты уже забронированы, пользователям поможет новая функция гибкого поиска. Система автоматически предложит другие варианты размещения, если пользователь готов изменить даты путешествия.

По словам Артема Кромочкина, около трети пользователей платформы заинтересованы в инструменте гибкого планирования.

«Такой поиск будет актуален для тех, кто пока не запланировали поездку, а просто продумывает маршрут и бюджет путешествия. Гибкие даты помогут пользователям сэкономить и выбрать лучшие для них варианты, так как система покажет в какой период времени у владельцев объектов есть скидки на определенные даты», — добавил он.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 2,2 млн туристов посетили Нижегородскую область с начала 2025 года.