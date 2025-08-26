Спасатель объяснил, почему самостоятельные восхождения надо запретить

Спасатель Щетинин объяснил, почему самостоятельные восхождения стоит запретить
Заместитель председателя Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предложил запретить туристам восходить на вершины выше 4–5 тысяч метров без сопровождения опытного гида. Почему эта мера необходима — объяснил заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
По его словам, в спортивном альпинизме существуют строгие правила: для покорения сложных гор необходимо пройти подготовку и повысить квалификацию, включая обучение спасению в горах.
В некоторых странах, например — Франции и Непале, для восхождения нужны сертификаты и разрешения от министерства туризма, иначе возможна задержка.
«На Эверест вы просто так не попадете никак. В рамках заповедника стоят кордоны, там полиция», — уточнил спасатель.
В России действует постановление, требующее подтверждения квалификации гидов и инструкторов через независимую комиссию, сообщает 360.ru.
Депутат Госдумы и доброволец-спасатель Олег Леонов рассказал, от чего зависит выживаемость на вершине горы, где получила травму альпинистка Наталья Наговицина. По его словам, важны тепло одежды и укрытие — палатка, спальник, а также температура и ветер.