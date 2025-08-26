В Северной Осетии стартовал блог-тур проекта «Это Кавказ»

В Северной Осетии проходит ежегодный блог-тур мультимедийного проекта «Это Кавказ» совместно с Минэкономразвития страны. Участие принимают 10 блогеров из разных регионов страны, в том числе входящие в «ТопБЛОГ» России.

© РИА Новости

В течение четырех дней авторы блогов о путешествиях из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославской области и Екатеринбурга познакомятся с достопримечательностями республики, а также культурой народов Северного Кавказа.

«Это мое первое путешествие на Северный Кавказ, поэтому ждала его с огромным интересом. Очень жду знакомства с культурой данного региона, традициями, кухней. Особенно жду поездку в горы, так как в горах бывать еще не приходилось», — поделилась ожиданиями от тура автор блога «Записки туриста» Наталья Захарова.

Дарья Борисова, которая ведет блог Travel2you, рассказала, что уже дважды бывала в Осетии, но в основном проездом.

«Мне очень интересно посмотреть на регион подробнее, открыть для себя новые места, особенно новый курорт Мамисон, о котором я много читала, и рассказать своим подписчикам, какие суперкрутые места для отдыха у нас появились», — прокомментировала блогер свое участие в проекте.

Участники уже прогулялись по Владикавказу, сегодня в программе блог-тура — посещение курорта Мамисон. Также гости республики пройдут по «Тропе чудес» в Алагирском районе, посетят села Дзивгис, Цмити и этно-деревню Хидикус-Аул, поучаствуют в мастер-классе по приготовлению осетинских пирогов, увидят красоты Цейского ущелья и узнают, как работает Зарамагская гидроэлектростанция.

Итогом блог-тура станут посты блогеров, которые поделятся у себя на страницах в соцсетях впечатлениями от посещения Северного Кавказа.