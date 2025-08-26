Какие города Дагестана выбирали для отдыха этим летом

Отдых на берегу Каспийского моря в Дагестане этим летом пользуется активным спросом среди российских туристов. Количество бронирований в прибрежных городах республики выросло более чем на треть.

© РИА Новости

«Российские туристы этим летом перебираются на Каспий. Дагестан демонстрирует устойчивый рост спроса на отдых у моря. Количество бронирований выросло на 35% по сравнению с прошлым годом», — сообщает пресс-служба Минтуризма региона со ссылкой на данные сервиса бронирования «Броневик».

Лидерами по популярности среди путешественников стали Махачкала (48%), Дербент (22%) и Каспийск (13%). Кроме того, востребованность обрел отдых у моря в Избербаше (+72% к прошлому лету).

В сообщении отмечается, что Дагестан сегодня воспринимается как востребованный и проверенный морской курорт, что подтверждает ежегодный рост бронирований в прибрежных городах республики.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что Дагестан вошел в топ-10 самых популярных направлений России для отдыха в предстоящий бархатный сезон.