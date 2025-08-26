В Нижегородской области открыли научный турмаршрут

Новый научно-популярный туристический маршрут «Росатом. Ядерные технологии и атомная энергетика» разработан в Нижегородской области в рамках федеральных инициатив Десятилетия науки и технологий и приурочен к 80-летию атомной промышленности России. Маршрут предлагает участникам — школьникам, студентам и молодым специалистам — познакомиться с достижениями ядерных технологий, узнать об их применении в мирных и оборонных целях.

Центральной точкой маршрута стал технопарк «Саров» — открытая инновационная площадка закрытого административно-территориального образования Саров, где расположены ведущие образовательные, исследовательские и производственные организации отрасли. Участники маршрута смогут пообщаться с учеными и инженерами, посетить лаборатории, принять участие в интерактивных лекциях, мастер-классах и научных диалогах, а также увидеть производство атомного оборудования и элементов энергетических систем.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области, кандидат технических наук Екатерина Солнцева отметила, что ядерные технологии — это пример глубоко интеллектуальной и передовой работы, результаты которой находят применение в самых разных сферах: от энергетики и медицины до обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей.

«Наши туры — это отличная возможность попробовать себя на реальных производствах и в научных лабораториях. Ребята могут разобраться, что им по-настоящему интересно, набраться вдохновения и зарядиться уверенностью в своих силах. Такой опыт помогает осознанно выбрать профессию и даже найти призвание. А значит — впереди участников экскурсий ждут увлекательные открытия, ценные знания и захватывающие проекты», — подчеркнула Екатерина Солнцева.

Экскурсионная программа включает посещение предприятий-резидентов «Росатома», лабораторий филиала МГУ в Сарове, а также Музея атомной промышленности. Участники смогут попробовать себя в роли исследователей, поработать с профессиональным оборудованием, принять участие в квизах, интерактивах и командных инженерных проектах.

В рамках программы запланированы лекции ведущих специалистов отрасли, в том числе представителей Национального центра физики и математики (НЦФМ), а также аспирантов центра, работающих в областях теоретической физики, космологии, черных дыр, атомного оружия и ядерной энергетики. Кроме того, программой предусмотрены интерактивные сессии с участием студентов МГУ Саров.

Директор технопарка «Саров» Алексей Соловьёв отметил, что современная наука требует открытого диалога, особенно с теми, кто находится на этапе профессионального выбора. В технопарке стремятся показать не только текущие разработки, но и обозначить стратегические направления развития отрасли на годы вперед. По его словам, участники маршрута получают возможность узнать о проектах, которые еще недавно были теорией, а сегодня находят практическое применение в энергетике, медицине, оборонной и гражданской сферах.

«Это не просто экскурсия, а полноценное вовлечение в живой научный процесс. Нам важно, чтобы молодые люди увидели масштаб, ощутили уровень ответственности и поняли, какую значимость может иметь их собственный вклад в будущее атомной отрасли России», — подчеркнул Алексей Соловьёв. В дополнение к научно-образовательной программе предусмотрены тематические экскурсии на выбор. Участники смогут ознакомиться с процессом создания анимации в мультстудии технопарка «Саров», побывать на локальной сыроварне, где представлена полная технологическая цепочка производства и проводится дегустация, а также посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь — один из главных духовных центров России.

Проект предполагает два формата участия: однодневные туры и туры выходного дня. Для туров выходного дня проживание предусмотрено в гостиничном комплексе технопарка «Саров». Маршрут рассчитан на аудиторию от 14 лет. Максимальное количество участников — до 30 человек.

С подробной информацией можно ознакомиться на портале Наука.РФ.

Проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области и направлен на развитие научно-просветительского туризма, а также на формирование интереса молодежи к инженерно-техническим профессиям и наукоемким отраслям.

Напомним, формирование новых научно-популярных маршрутов — часть нацпроекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время в Нижегородской области действуют 9 туров, в том числе три нового типа — по медицине, аддитивным технологиям и машиностроению. Еще 4 находятся в разработке. В мае 2025 года новый подход региона к организации научно-популярного туризма был представлен вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.