Туристам не удалось сэкономить на кешбэке на билеты по акции банка

Туристы остались разочарованными акцией с кешбэком на ж/д билеты от Альфа-Банка. До 14 сентября банк предложил вернуть до 50% стоимости проезда. Предложение на первый взгляд выглядит щедрым, но есть нюансы.

Во-первых, лимит возврата ограничен суммой 1,5 тыс. руб. Таким образом, получить максимальную выгоду можно только на достаточно коротком маршруте. Но есть и во-вторых – сами билеты в банковском сервисе, как правило, дороже, чем на официальном сайте РЖД, иногда существенно.

Корреспондент «ТурДома» посмотрел цены на поездки, и вот что получилось Из Москвы в Санкт-Петербург на 6 сентября в приложении «Альфы» нижнее место в купе в «ночном экспрессе» стоит 9,4 тыс. руб., в РЖД – 7,6 тыс. Если с покупки вернется 1500 руб., билет обойдется в 7,9 тыс. Таким образом, полученная скидка не компенсирует разницу в цене билетов.

У некоторых туристов разница не в их пользу получается еще больше. «Пробовали купить билеты вчера, они на нашем направлении дороже на 75%».

«Проверяла на маршруте Москва – Кострома. Цены завышены, но не в 2 раза, а процентов на 20».

В то же время в некоторых случаях покупка может быть привлекательной, отмечают пассажиры. Но для этого нужны дополнительные вводные – подключенный повышенный кешбэк на отдельные категории в начале месяца:

«Бизнес-класс “Сапсана” у “Альфы” – 10 тыс. руб., у РЖД – 9, кешбэк получила 3 тыс., выгодно – примерно треть от стоимости билета».

«Я вышел в плюс, потому что купил билеты на Белое море, не на Черное, – шутит турист. – Наценки небольшие, 10%».

Надо иметь в виду, что в банковском сервисе могут быть в наличии не все места, доступные в РЖД. В частности, в «Сапсане», отправляющемся из Москвы 6 сентября в 05:45, можно заказать билет «эконом для матери и ребенка», в приложении банка же он не виден.

