Модное место отдыха во Владивостоке отпугивает туристов

Жители Владивостока обращают внимание городской администрации на неблагополучную обстановку в популярной туристической локации – зоне отдыха с видовой площадкой на сопке Орлиное Гнездо, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Как пишет местная жительница в telegram-чат главы города, чуть ниже видовой площадки, на склоне около дома № 57 по улице Прапорщика Комарова разрастается стихийная свалка. Возле контейнерной площадки для накопления бытовых отходов кто-то сваливает остатки стройматериалов, использованные автомобильные покрышки и другой крупногабаритный мусор.

А на скамейке в сквере был замечен спящий гражданин – похожий на маргинала, но, судя по форме со светоотражающими элементами и лежащей рядом каске, это суровый рабочий одной из стройплощадок на сопке. Помимо музейно-театрального комплекса, на вершине Орлиного Гнезда возводят ЖК «Воздух». Вероятно, строители причастны и к появлению нелегальной свалки.

Причём зона отдыха на сопке Орлиное Гнездо заняла восьмое место в списке лучших практик благоустройства в России в рейтинге от Министерства строительства и ЖКХ РФ, хотя её и сдали слегка незавершённой. На территории имеется бывшая учебная станция Владивостокского гидрометеорологического колледжа, в здании хотели открыть кофейню и общественный туалет, но пока оно стоит с заколоченными окнами, вторую очередь благоустройства до сих пор не начали.