Стало известно о турпотоке речных вокзалов Москвы

С начала речной навигации Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили теплоходы более чем с 240 тыс. пассажиров на борту, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© РИА Новости

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2020 году после масштабного обновления открыли Северный речной вокзал, а в 2023 – Южный. Теперь здесь есть все для комфортного ожидания теплоходов: доступная среда, удобная навигация по территории и залы ожидания с расписанием. За четыре месяца сезона круизной навигации Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили теплоходы более чем с 240 тыс. пассажиров на борту», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он добавил, до конца сезона навигации еще почти 400 раз из Москвы отправятся теплоходы в разные города и туристические центры России.

Теплоходы из Москвы отходят от причалов Северного и Южного речных вокзалов. Например, в сентябре можно спланировать поездку на теплоходе в Санкт-Петербург и Тверь, Нижний Новгород и Плес, Ярославль и Казань, Самару и Астрахань. В круизе для пассажиров предусмотрена большая экскурсионная программа с посещением главных достопримечательностей.