Самара и Казань будут сотрудничать в сфере туризма

Документ подписал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и туризма администрации города Самара Владислав Зотов и директор МКУ "Комитет по развитию туризма города Казани" Дарья Санникова.

Документ предусматривает разработку совместных туристических маршрутов, объединяющих культурное наследие двух регионов, обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства через организацию совместных мероприятий и конференций, участие в ключевых отраслевых форумах и выставках для продвижения общего туристического продукта, регулярный баннерный обмен на туристических порталах, позволяющий жителям и гостям обоих городов открывать для себя Самару и Казань.