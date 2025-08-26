Почему Приморье не оправдает ожиданий туристов

Приморский край столкнулся с беспрецедентным туристическим бумом: пандемия и санкции сделали регион популярной альтернативой зарубежному отдыху. Однако инфраструктура не успевает за растущим потоком гостей – от переполненных отелей с заоблачными ценами до проблем с экскурсионным обслуживанием и аптечными товарами. Журналист «Комсомольской правды» Наталья Варсегова на собственном опыте выяснила, с какими сложностями сталкиваются туристы и во сколько обходится отпуск на Дальнем Востоке в условиях рекордного спроса.

Наплыв туристов

Пандемия и санкции стали неожиданными катализаторами туристического бума на Дальнем Востоке, сделав Приморье популярной альтернативой зарубежным поездкам. Туристический сезон длится с апреля по октябрь, предоставляя гостям возможность совершать морские прогулки, осматривать достопримечательности города и живописные окрестности.

Несмотря на значительную стоимость перелета из центральной России (при раннем бронировании около 30–35 тысяч рублей с человека в летний сезон), поток путешественников к Японскому морю продолжает расти. Как отмечают представители туриндустрии, последние три года демонстрируют устойчивую положительную динамику, причем в текущем сезоне количество гостей превышает показатели прошлого года в несколько раз. Основной приток обеспечивают жители Москвы и сибирских регионов.

Особенностью местного туризма стало значительное присутствие китайских граждан, количество которых сопоставимо с российскими туристами. Их обслуживание организовано отдельно: чартерные автобусы, специальные этажи в отелях. Как пояснил представитель гостиничного бизнеса, такое разделение связано с культурными особенностями и повышенной шумностью азиатских гостей.

Проживание

В августе, когда пик туристического сезона, забронировать раннее заселение или поздний выезд невозможно. Отели заполнены до предела, включая капсульные хостелы. Капсульный отель – это японский тип размещения, где компактные ячейки размером с кровать расположены в несколько ярусов.

«Понятно, что при таком спросе цены шокируют. Наш двухместный стандарт с шикарным видом на Амурский залив обошелся в 9000 рублей в сутки (бронировала в марте!). И это еще щадящая цена. В соседних гостиницах от 15–20 тысяч за ночь и выше», – рассказала Наталья.

По ее словам, выбор отеля исключительно по принципу низкой цены сопряжен с высоким риском. В качестве примера она привела случай со своей знакомой, которая забронировала номер за 5000 рублей в сутки в отеле вблизи центра, но не смогла заселиться. Прибыв после 23:00, она обнаружила закрытую дверь и не отвечающий телефон администрации. Девушке пришлось экстренно искать другое жилье глубокой ночью. Деньги за несостоявшееся размещение возвращены не были. Собственник объяснил отказ тем, что клиентка не прибыла до 20:00, поэтому место было передано другим туристам.

Рестораны и кафе

Наталья отмечает, что Владивосток предлагает разнообразную гастрономию, где представлены итальянская, корейская, грузинская, китайская, паназиатская, русская и бурятская кухни, а также многочисленные фастфуд-заведения и кофейни.

Особой популярностью пользуется столовая на Светланской, отмечающая в прошлом году столетний юбилей. Историческое заведение, в прошлом собиравшее творческую элиту, сегодня привлекает многочисленных туристов, включая китайских гостей, активно фотографирующихся в аутентичных интерьерах. Средняя стоимость обеда здесь составляет 350–500 рублей.

Несмотря на обилие выбора, каждый вечер образуется очередь у грузинского ресторана «Супра» на набережной. Заведение с высокими ценами (средний чек на двоих достигает 3000–3500 рублей без алкоголя) работает в режиме постоянной заполненности. Бронирование столиков невозможно – попасть в ресторан можно, только заняв живую очередь.

«Честно говоря, так и не поняла прикола. Да, вкусно, весело, шумно, зал оформлен как грузинский дворик с развешанными простынями. Но не более того. На мой взгляд, просто удачный маркетинговый ход», – считает туристка.

Морские прогулки

Морские прогулки являются обязательным элементом знакомства с Владивостоком. Туристам предлагаются разнообразные форматы: обзорные, исторические и тематические экскурсии. Один из популярных вариантов – гастрономический тур стоимостью 7500 рублей с человека.

Во время такой экскурсии небольшая группа из 12 человек на катере следует вдоль живописных мысов, проплывает мимо лежбища морских котиков и направляется к островному пляжу. Кульминацией становится гастрономическая часть: туристов угощают свежевыловленными морепродуктами и готовят пасту с дарами моря прямо на берегу.

«Особенно хороши гребешки – крупные, раза в два больше, чем на прилавках магазинов. Удивительно вкусные хоть с лимонным соком, хоть без него. Гребешки, кстати, тут едят сырыми. Вытащили раковину со дна морского, раскрыли, очистили от внутренностей и гребешок готов к употреблению. Я, например, одних только гребешков съела восемь штук и икру шести ежей. Вечером в меню популярного ресторана оценила масштаб обжорства. Один гребешок там стоит 330 рублей, а еж – 650», – отметила Наталья.

Сервис

Посещение дома-музея Арсеньева во Владивостоке обернулось неожиданными сложностями. Несмотря на предварительную покупку билетов через официальный сайт с расписанием экскурсий, посетители столкнулись с отсутствием гидов. Администратор объяснила это нескоординированностью работы, отметив, что экскурсовод находится в отпуске, а информация на сайте своевременно не обновлялась. Вместо запланированной экскурсии гостям предложили воспользоваться аудиогидом.

На следующее утро после морской прогулки у дочери Натальи поднялась температура до 40 градусов. Причиной мог стать как перегрев на солнце, так и резкое переохлаждение от кондиционеров. Вместо запланированного посещения Приморского океанариума пришлось срочно искать аптеку.

В первой же аптеке провизор развела руками: «Ни градусника нет, ни жаропонижающих – все раскупили в последние дни. Все почему-то болеют!».

После посещения еще нескольких точек нужные лекарства и термометр все же удалось найти. К вечеру состояние ребенка нормализовалось, однако билеты в океанариум пришлось списать – возврат в день посещения невозможен, что обернулось потерей 3800 рублей из семейного бюджета.

Бухта Стеклянная

Завершая рассказ, Наталья поделилась впечатлениями о пляже бухты Стеклянной. Его называют уникальным местом отдыха, где вместо песка и гальки побережье усеяно самоцветами из стекла и фарфора, возникшими благодаря «симбиозу человека и природы». Однако реальность, по словам женщины, оказалась менее романтичной.

«На деле картина удручающая. Самоцветы из стекла и фарфора привлекательны лишь во влажном виде у самой кромки моря. Чем дальше от воды, тем тусклее и печальнее "уникальная достопримечательность"», – сказала она.

Автомобили паркуются непосредственно на береговой линии, рядом располагаются палаточные городки и многочисленные группы китайских туристов. Питание предлагают немногочисленные точки общепита, где подают вареную кукурузу, чебуреки во фритюре и шашлыки сомнительного качества. Все вывески выполнены на китайском языке, поскольку именно эта категория туристов составляет основную клиентуру данных заведений.

Отдельно отмечается платный доступ (50 рублей) к единственному туалету, представляющему собой крайне антисанитарную будку с устойчивым неприятным запахом, распространяющимся на несколько метров.

Во сколько обошелся отпуск

Отдых во Владивостоке требует тщательного планирования бюджета. Перелет из центральной России обойдется от 15 тысяч рублей в одну сторону, а путешествие на поезде в купе (в пути 6,5 суток) – от 14 тысяч рублей. Проживание в отеле категории 2–3 звезды стоит в среднем 4000–7000 рублей в сутки, а питание – около 3000 рублей в день при условии, что завтрак включен в стоимость номера. Если завтрак не предоставляется, к бюджету стоит добавить еще около 1000 рублей.

Развлечения и транспорт также потребуют дополнительных расходов. Экскурсии начинаются от 1500 рублей, прогулка на яхте с обучением – около 5000 рублей, а аренда сап-доски – от 2000 рублей. Посещение океанариума с представлением в дельфинарии обойдется в 1900 рублей с человека. Поездки на такси в среднем составляют 35 рублей за километр. Таким образом, путешествие во Владивосток требует значительных финансовых вложений, особенно в высокий сезон.