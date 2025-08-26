Байкал становится российским аналогом Мальдив

Крупнейшее пресноводное озеро мира предлагает уникальные возможности для отдыха — от летнего купания в бирюзовой воде до зимних прогулок по прозрачному льду. Остров Ольхон с золотистыми дюнами и скалистыми мысами становится центром притяжения для туристов, ищущих уединение и природу.

Байкал стремительно превращается в элитный курорт, способный конкурировать с такими мировыми направлениями как Мальдивы. Уникальность озера заключается в феноменальной прозрачности воды — до 50 метров, что позволяет разглядеть дно на глубине пятиэтажного дома. Этот показатель вдвое превышает видимость на большинстве морских курортов благодаря уникальной экосистеме и минимальному содержанию взвесей.

Сердцем байкальского туризма становится остров Ольхон, где золотисто-белые песчаные дюны создают атмосферу тропического рая посреди сибирской тайги. Здесь сосредоточены самые живописные пляжи и скалистые мысы с панорамными видами. Развитие инфраструктуры получает серьезную государственную поддержку — Иркутская область получит 538 миллионов рублей на строительство модульных отелей в 2025-2027 годах.

Байкал предлагает уникальное сочетание возможностей для отдыха: летнее купание в воде нежно-бирюзового оттенка, зимние прогулки по прозрачному льду и экотуризм в местах обитания эндемичных видов. Создаются туристические кластеры в бухте Песчаной, Листвянке и вдоль Кругобайкальской железной дороги, что делает озеро доступным для разных категорий путешественников.