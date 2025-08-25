Экскурсионный поток в Севастополе вырос в три раза

Экскурсионный поток в Севастополе вырос почти в три раза по сравнению с 2024 годом, турпоток — на 52%.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети губернатора Михаила Развожаева.

Отмечается, что одной из причин роста показателей стало появление новых точек притяжения, среди которых «Новый Херсонес».

Вместе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым Развожаев встретился с представителями туристической сферы Севастополя и Крыма, а также посетил строящийся культурный комплекс на мысе Хрустальный.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области запустят туристический маршрут «К северному сиянию». Он будет доступен в октябре.