Экскурсионный поток в Севастополе вырос в три раза

Экскурсионный поток в Севастополе вырос почти в три раза по сравнению с 2024 годом, турпоток — на 52%.
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети губернатора Михаила Развожаева.
Отмечается, что одной из причин роста показателей стало появление новых точек притяжения, среди которых «Новый Херсонес».
Вместе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым Развожаев встретился с представителями туристической сферы Севастополя и Крыма, а также посетил строящийся культурный комплекс на мысе Хрустальный.
