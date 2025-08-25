Как сделать экстремальный туризм в России безопасным

В Госдуме планируют ужесточить регулирование сферы экстремального туризма. Инициатива возникла на фоне резонансных происшествий с участием российских альпинистов. Подробнее – в материале Москвы 24.

Вынужденные меры

Запретить в РФ восхождение на высоту более 4–5 тысяч метров без опытных гидов предложил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. По его словам, действующие законы не ограничивают самостоятельный подъем на такую вершину: процесс координируется рекомендациями Федерации альпинизма России.

«Это не должно ограничивать права граждан, но обязано повысить безопасность».

Парламентарий отметил, что в ряде других стран действуют куда более строгие правила. Например, для восхождения на Эверест в команде туристов обязан находиться сертифицированный гид. А подъем на вершину Монблан, которая находится на границе Италии и Франции, контролируется местными властями.

Также Кривоносов ранее предложил ввести обязательное страхование для альпинистов перед восхождениями на территории России, поскольку экстремальный туризм в стране становится все популярнее. По мнению автора идеи, новое правило облегчит деятельность региональных подразделений МЧС, которые выполняют подобные дорогостоящие работы за счет бюджета.

Кроме того, депутат анонсировал совещание по поправкам в законодательство в сфере экстремального туризма с участием представителей комитета Госдумы по туризму, Минэкономразвития и экспертами. Планируется, что оно пройдет во время осенней сессии в парламенте, уточнил Кривоносов.

Такие инициативы были выдвинуты в том числе на фоне спасательной операции российской альпинистки Наталья Наговициной, которая застряла на высоте в более чем 7 тысяч метров на пике Победы в горах Киргизии в августе 2025 года. Женщина сломала ногу и не смогла спуститься самостоятельно, после чего серия попыток вызволить ее оттуда обернулась неудачей. Вертолет, с помощью которого альпинистку хотели эвакуировать 25 августа, также не смог этого сделать из-за погодных условий.

Экстремальная среда

Кандидат в мастера спорта, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в разговоре с Москвой 24 одобрил инициативу об ужесточении регулирования экстремального туризма, так как в большинстве ситуаций происшествия случаются из-за непрофессионализма участников.

«90% несчастных случаев происходит по вине альпинистов, когда турист плохо подготовлен и в целом восхождение недостаточно спланировано. Часто в таких ситуациях нет и опытных проводников, которые могут помочь, – отметил эксперт. – Плюс ко всему пока недостаточно регулируется горный туризм и профессионализм гидов. Профстандарт для последних существует, но в него попадают как профессионалы, так и новички, что чревато различными эксцессами».

Специалист добавил, что Федерация альпинизма России отслеживает квалификацию проводников экстремального туризма. Однако важно повышать ее, чтобы снизить количество ошибок во время восхождений. Эксперт подчеркнул, профессионализм гида в горах особенно важен, поскольку он сможет принять грамотное решение в ситуации, когда погодные условия складываются не лучшим образом для туристов.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 отметил, что ряд агентств снижают стоимость экстремальных туров в попытке привлечь клиентов, однако экономят при этом на безопасности восхождений.

«Чем дешевле поездка, тем меньше гидов предоставляется на группу. Например, один проводник на четырех человек, в то время как один опытный сопровождающий должен вести максимум трех альпинистов. Также часто проблемы возникают из-за недостаточного опыта гида», – рассказал эксперт.

Он предположил, что повысить уровень безопасности во время восхождения помог бы постоянный контроль со стороны МЧС. Например, специалисты стали бы проверять, сколько работает проводник, какие у него документы, какие вершины уже покорял, какая сложность у предстоящего маршрута.

«Кроме того, нужно однозначно ужесточать наказание за несоблюдение техники безопасности и халатное отношение к организации туров. Например, не так давно на Камчатке погибли люди, за что понесли наказание директор турфирмы и два гида. Это хороший урок для всех. Считаю, это поможет сократить количество мошенников в этой сфере».

Помимо восхождений, эксперт перечислил и другие опасные ответвления в туризме, где нужно быть острожными. Например, рафтинг (сплав по рекам), который имеет разные типы сложности. Достаточно много желающих и спуститься под землю в пещеры. При этом некоторые уходят так глубоко, что не находят обратной дороги и там же погибают, предупредил Мкртчян.

Опрошенные Москвой 24 эксперты подчеркнули, что полностью быть уверенными в опыте и квалификации гида невозможно. Однако для снижения рисков они посоветовали не экономить на турах, интересоваться о количестве предоставляемых проводников на группу туристов, а также обязательно регистрироваться перед восхождением в МЧС. Кроме того, следует узнать, на какие вершины поднимался сопровождающий, как долго он работает, и какой сложности были его маршруты.