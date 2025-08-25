В Грозном появится первый в республике контактный зоопарк с альпаками

В столице Чечни в октябре откроют первую в республике ферму альпак. В контактном зоопарке будут представлены и другие животные, сообщили организаторы проекта — представители «Грозненского дельфинария».

© ТАСС

«"Грозненский дельфинарий" анонсирует открытие уникального для региона проекта —"Ферма Альпак". Новое пространство станет точкой притяжения для семейного отдыха, любителей природы и фотографии. Открытие запланировано на октябрь 2025 года», — сообщается на сайте ЧГТРК «Грозный» со ссылкой на представителей дельфинария.

Отмечается, что контактный зоопарк с альпаками и другими животными разместится на площади 5200 кв. метров. Здесь можно будет самостоятельно прогуляться по территории, покормить питомцев фермы или выбрать экскурсию.

«Мы стремимся создать пространство, которое полюбится всем — от детей до взрослых», — отмечают представители проекта.

Проект реализуется под управлением «Грозненского дельфинария».