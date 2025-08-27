Нехватка пятизвездочных отелей в Сочи спровоцировала рост цен

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в разговоре с НСН, заявил, что пятизвездочных отелей в Сочи не больше десятка, поэтому и цены на номера в них могут быть очень высокими.

Аналитики системы «Турвизор» выяснили, что стоимость недельного проживания в сочинском отеле категории «пять звезд» в среднем составляет 197 тысяч рублей на двоих, что вдвое превышает цены в Турции, Египте и ОАЭ, сообщает «Комсомольская правда». Для сравнения, аналогичные условия в турецкой Аланье обойдутся в 117 тысяч рублей, в египетских Шарм-эль-Шейхе и Хургаде - в 108 и 99 тысяч рублей соответственно. Отдых в пятизвездочном отеле Дубая (ОАЭ) в среднем стоит 90 тысяч рублей. Самым доступным вариантом оказался Пхукет (Таиланд) с ценой в 56 тысяч рублей за неделю. Уманский отметил, что ключевой фактор, влияющий на стоимость, это соотношение спроса и предложения.

«Пятизвездочных отелей в Сочи не больше десятка, поэтому и цены на номера в них могут быть очень высокими. При этом спрос на такие гостиницы повышается многократно, если в городе проводится какое-то крупное мероприятие. Цены, вообще, могут быть любыми, если это последние номера. Что касается Турции, то некорректно сравнивать город с 10 отелями с целой страной, где количество отелей уровня 5 звезд превышает несколько сотен. Ключевой фактор, влияющий на стоимость, это, безусловно, соотношение спроса и предложений. Если взять выходные дни, то в эти дни повышается загрузка гостиниц в Сочи, и цена может быть ещё выше», - рассказал Уманский.

