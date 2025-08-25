Запущен уникальный железнодорожный круиз «Гастротур»

Уникальный железнодорожный круиз по югу России стартовал с Казанского вокзала. Маршрут туристического поезда "Гастротур" включает ключевые точки южного гастрономического пояса страны: от Майкопа до Таганрога, с остановками в Краснодаре и Новороссийске. Особенностью тура стало глубокое погружение в пищевую культуру каждого региона через непосредственное взаимодействие с местными производителями.

120 пассажиров поезда примут участие в сборе урожая в яблоневых садах Адыгеи, освоят техники приготовления традиционных кубанских блюд, познакомятся с современными технологиями виноградарства в Лефкадии. В Таганроге запланировано изучение исторических рыбацких техник и приготовления морской ухи по старинным рецептурам.

Инфраструктура поезда включает 17 современных вагонов, спроектированных с учетом комфорта: от luxury-купе до специализированных пространств — ресторанного вагона, бара и спа-зоны с инфракрасной сауной. Все помещения оснащены сплит системами, биотуалетами и душевыми кабинами. Для маломобильных пассажиров предусмотрен специализированный штабной вагон с увеличенным пространством.

