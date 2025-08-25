Жителям Никарагуа рассказали, почему стоит посетить Челябинскую область. На территории региона встречаются Европа и Азия, природа и промышленность, древность и современность. Соответствующее сообщение появилось в telegram-канале дипломатического представительства государства в России.

«Челябинск — город промышленной мощи, сыгравший огромную роль в истории страны. Магнитогорск — город у подножия горы Магнитная, символ силы и трудового подвига», — говорится в сообщении.

Также в тексте подчеркнута уникальность природных объектов региона: горные хребты, озера и пещеры, а также известность территории благодаря уральским самоцветам. В публикации помимо Челябинска и Магнитогорска упоминаются такие крупные города, как Уфа, Екатеринбург и Пермь.

Недавно в Никарагуа подсветили Национальный дворец культуры в триколор. Цвета российского флага появились на фасаде в знак братства и солидарности с РФ. Мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага РФ.