В Ингушетии пройдет международный марафон бега «Джейрах»

В Ингушетии в сентябре состоится международный горный марафон «Джейрах». Для бегунов подготовят состязания различных уровней сложности, сообщает пресс-служба правительства республики.

© «Это Кавказ»

«В конце сентября в Ингушетии в седьмой раз пройдет международный марафон "Джейрах". Старт и финиш всех дистанций оборудуют на курорте Армхи», — пояснили в правительстве.

Организаторы предусмотрели дистанции для всех возрастов и уровней подготовки — детский старт на 500 метров, маршрут по экотропе к Ляжгинскому водопаду (1,6 км), а также забеги от 4 до 42 км.

Марафон «Джейрах» — единственная шоссейная гонка в горах Северного Кавказа. Забеги пройдут в Джейрахском районе Ингушетии в седьмой раз.