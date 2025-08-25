Сколько стоит отдых в Калининграде в бархатных сезон

Калининград вошел в тройку городов для отдыха в бархатный сезон этой осенью. Речь идет о населенных пунктах, которые находятся не на морском побережье.

«Калининград, Калининградская область – 3939 р. / 6 ночей», – выяснили эксперты «Твил».

У многих отдых в сентябре и в начале октября ассоциируется с поездками на море. Однако многие путешественники предпочитают отдыхать и в других местах. Лидером рейтинга популярных направлений для отдыха в бархатный сезон не у моря стал Кисловодск, на втором месте Калининград, а на третьем Казань.

