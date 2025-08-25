На фестивале «Наследие степей и гор» представят средневековые ремесла

На фестивале «Наследие степей и гор», который пройдет в Ставрополе 30 августа, представят кавказские ремесла раннего средневековья. Мастер-классы проведут 45 реконструкторов из разных регионов России.

© «Это Кавказ»

«Считанные дни остаются до 5-го юбилейного фестиваля "Наследие степей и гор", который будет ждать гостей на поляне археологического памятника и музея-заповедника под открытым небом "Татарское городище". 30 августа каждому желающему представится уникальная возможность познакомиться с историей и культурой народов, населявших территорию Северного Кавказа в разные эпохи», — сообщили в пресс-службе администрации столицы Ставрополья.

Отмечается, что в фестивале примут участие 45 исторических реконструкторов из разных регионов России, а отличительной чертой этого года станет площадка раннего средневековья.

«45 опытных исторических реконструкторов из разных уголков России представят и проведут мастер-классы, демонстрирующие быт, ремесла и военное облачение и искусство той эпохи», — приводятся в сообщении слова главы города Ивана Ульянченко.

Как поясняют организаторы, для гостей фестиваля также развернут уникальную развлекательную площадку — скифский арчертаг. Здесь создадут атмосферу, в которой жили древние скифы, а зрители смогут попробовать свои силы в метании копья и стрельбе из лука.

Фестиваль откроется в Ставропольском государственном музее-заповеднике 30 августа в 10 часов. Вход свободный и бесплатный.

Фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор» организует администрация Ставрополя и Ставропольский государственный музей-заповедник по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В 2025 году фестиваль приурочен к 120-летию музея-заповедника.