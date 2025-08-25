Как слетать в Сочи всего за две тысячи рублей

У туристов, не привязанных к учебному году, на исходе лета традиционно появляется шанс очень бюджетно улететь на российский юг. В отсутствие высокого спроса авиакомпании ожидаемо снижают цены. Так, из Москвы в ближайшие дни можно отправиться всего за 2,3 тыс. руб. 27 и 28 августа ранним утром на побережье из Внуково готова увезти Utair. Чуть дороже у «Победы» – от 3,3 тыс. Но это все налегке, без багажа. Есть варианты по аналогичным тарифам и из других городов.

Так, из Екатеринбурга цены стартуют от 4,6 тыс. Но лететь надо уже завтра или сегодня вечером. Оба тарифа у «Победы». В агрегаторах также можно найти вариант «Аэрофлотом» за 5,2 тыс. с багажом на завтра. На сайте перевозчика этих вариантов нет. Из Тюмени, хоть она и дальше, да и не такой крупный хаб, можно взять билет за 3,9 тыс. Лететь 26 августа утром предлагает «Победа». До 5 тыс. в этот и следующие пару дней есть места у Utair и «Ямала».

Из Перми 26 августа на борту Nordwind за 5,7 тыс. Днем позже аналогичный ценник есть у «Победы». Из Кирова за 5,5 тыс. есть рейсы с 27 по 29 августа у того же лоукостера. Им же можно рвануть из Казани днем 28 августа за 5,5 тыс.

Из Новосибирска за 6,7 тыс. авиабилеты в Сочи есть у «Победы» 29 августа. В тот же день «Аэрофлотом» с багажом можно улететь за 8,4 тыс. Это опять предложения не из «регулярки». Есть они и еще в ряде городов.

А вот на ценообразование в Питере приближение лета повлияло не особо. В лучшем случае можно улететь из Пулково 28–29 августа «Уральскими авиалиниями» за 7,2 тыс. Либо в один из дней Smartavia за 7,4. Не сильно снижают цены и в ряде других городов. Например, из Нижнего Новгорода цены на Nordwind и «Аэрофлот» колеблются от 11 до 14 тыс. Со стыковкой на треть дешевле. Из Иркутска с пересадкой в 2 раза выгоднее прямых рейсов. Чтобы сесть на один из двух прямых рейсов S7 в любой из дней понадобится от 30 до 40 тыс., и это без багажа.