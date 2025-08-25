Курорты Ставрополья стали популярными направлениями для отдыха

Города-курорты Ставропольского края — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск — вошли в десятку популярных неморских направлений для отдыха в бархатный сезон.

Исследование провел сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ. Самым популярным направлением стал Кисловодск. В тройку также вошли Калининград и Казань. Ставропольские города Пятигорск, Ессентуки и Железноводск в списке расположились на 4-м, 7-м и 10-м местах соответственно.

В среднем, по данным сервиса, туристы планируют провести в Кисловодске 7 ночей и заплатить за каждую из них порядка 4 085 рублей, в Пятигорске — 7 ночей (в среднем 3 202 рубля за ночь), в Ессентуках — 9 ночей (3 197 рублей), в Железноводске — 9 ночей (2 812 рублей).

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что Дагестан вошел в топ-10 самых популярных направлений России для отдыха на море в бархатный сезон.