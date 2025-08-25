В Карелии построят причал для круизных теплоходов

В карельском поселке Салмия на юго-западе республики собираются построить пассажирский причал для круизных теплоходов. Стоимость проекта оценивается в 150 млн рублей, а главным инвестором выступит компания «Конт» из Санкт-Петербурга. Ее директор Николай Кутузов отметил, что федеральное учреждение «Администрация «Волго-Балт»» промерило глубины в месте работ.

Как сообщает портал РБК, «Конт» собирается строить причал за свои собственные средства. Сейчас ведутся переговоры с такими судоходными компаниями, как «Водоходъ», «Мостурфлот» и «Донинтурфлот», чтобы согласовать заход их теплоходов в Салми. Строительные работы планируют начать примерно через год, а все строительство займет 3-4 месяца. По замыслу инвестора, новый причал, в частности, даст импульс развитию яхтенного туризма в регионе.

