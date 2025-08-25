У россиян стали популярны «сонные туры»

Россияне всё чаще бронируют специальные «сонные туры». Почти половина гостей приезжают в отели именно для того, чтобы как следует поспать в тишине на удобном матрасе. Специалисты объясняют такие желания усталостью, стрессом и вечным недосыпом.

© РИА Новости

В связи с этим отели начали предлагать номера с ортопедическими матрасами, утяжелёнными одеялами, масками для сна и берушами. Правда, комфорт стоит дороже — такие номера в среднем на 25% превышают стандартный тариф.