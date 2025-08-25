Туристы с детьми облюбовали экскурсионный отдых

Туристы, путешествующие с детьми, стали чаще выбирать отдых в городах, где много достопримечательностей, вместо отпуска на море. При этом они останавливаются не в гостиницах и отелях, а бронируют апартаменты.

Среди россиян, путешествующих с детьми, набирает популярность экскурсионный отдых. Все чаще семьи с детьми отправляются в отпуск в города с многочисленными достопримечательностями вместо отдыха на море.

Так, по данным «РЖД – Цифровые пассажирские решения», излюбленным направлением для семейного отдыха стала Москва. Также семьи с детьми едут в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

Аналитики сервиса «Островок», подтвердили, в Свердловской области число бронирований от туристов с детьми в августе выросло на 31%, в Смоленской и Костромской — на 20%, в Ярославской — на 14%.

«Такие путешествия позволяют сочетать отдых с познавательными активностями для детей», — отметила управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова.

Что касается проживания, семьи предпочитают останавливаться не в отелях и гостиницах, а бронируют апартаменты.

Эксперты считают, что это помогает сэкономить на проживании, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне реже бронируют туры, предусматривающие отдых с детьми. При этом эксперты отметили, что чаще всего на семейный отдых отправляются в уже привычные курортные регионы на юге России.