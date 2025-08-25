Аналитики выяснили, как изменился турпоток в августе 2025 года

Популярные форматы и направления для отпусков в августе-2025 изучили аналитики финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья "Суточно.ру".

© РИА Новости

В совместном исследовании (есть в распоряжении "РГ") они выяснили, что в конце лета россияне втрое чаще, чем годом ранее, бронировали речные круизы. Заметно вырос спрос и на оздоровительный отдых. По-прежнему привлекательны для туристов такие мегаполисы, как Казань и Нижний Новгород, а вот среди курортных городов вперед вырвался Геленджик - за счет открытия аэропорта.

Согласно статистике, с 1 по 15 августа число бронирований в гостиницах и их оборот выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, средний чек при этом почти не изменился и составил 14,8 тысячи рублей.

Если в июне и июле было больше платежей за туры в экзотические страны, экскурсионные и спортивные программы, то к концу сезона расходы стали смещаться в сторону "медленного" отдыха. Число бронирований в санаториях и домах отдыха выросло на 22 процента год к году, сумма платежей в этом сегменте увеличилась на 38 процентов, а средний чек - на 13, до 20,5 тысячи рублей.

В первые две недели месяца хитом стали круизы - число транзакций в этом сегменте увеличилось втрое, оборот по платежам - вдвое. Однако снижение среднего чека (на 28 процентов - до 3,7 тысячи рублей) говорит о том, что люди чаще совершают короткие речные поездки и туры выходного дня.

«Вместо перелетов за рубеж россияне в конце лета выбирают круизы по Волге, неторопливые путешествия по Золотому кольцу и отдых в санаториях. Особенно востребованными оказываются направления в радиусе 200-300 километров от крупных городов. Люди готовы платить за возможность расслабиться под пение птиц, многих привлекает цифровой детокс - временный отказ от гаджетов», — пояснила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Динамика спроса на авиабилеты оказалась не такой заметной - покупок стало больше на 12 процентов, а сумма платежей и средний чек (в августе 2025-го это 11,7 тысячи рублей) уменьшились - на три и 14 процентов соответственно. При этом купленных онлайн билетов на междугородные автобусы оказалось вдвое больше, чем годом ранее.

По данным "Суточно.ру", в августе жилье чаще всего бронировали в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Казани и Нижнем Новгороде. В среднем туристы платят по пять тысяч рублей в сутки (+9 процентов год к году) и останавливаются на три дня.

На юге страны сочинцев обогнал по дороговизне Геленджик - открытие аэропорта подстегнуло спрос, который на 20 процентов превысил прошлогодний. Средний чек за ночевку здесь достиг 6500 рублей - на 15 процентов больше, чем в августе 2024-го. В Сочи показатель равен 5900 рублей. Также в августе россияне активно бронировали жилье в Крыму и на курортах Азовского и Балтийского морей.