Новый год в Великом Устюге: сколько стоит поездка и как можно сэкономить

Пока большинство россиян наслаждается последними неделями лета, турбизнес активно готовится к главному зимнему празднику. Продажи путевок в Великий Устюг – официальную резиденцию Деда Мороза – уже стартовали. Анализ раннего бронирования показывает: цены выросли, а количество мест ограничено. «ФедералПресс» выяснил, во сколько обойдется волшебство в этом году и как сэкономить, планируя зимнюю сказку.

Почему летняя жара идет на пользу зимней сказке

Вопреки расхожему мнению, что о главном зимнем празднике думают только в декабре, туроператоры открыли продажи на зимний сезон уже сейчас. Один из способов добраться до резиденции – специальные туристические поезда, так называемые зимние экспрессы, курсирующие из Москвы, Петербурга и других крупных городов.

Кроме того, местный номерной фонд ограничен, и самые востребованные категории номеров (семейные, повышенной вместимости) разбирают в первую очередь. По этой причине большие семьи будут вынуждены бронировать несколько стандартных номеров вместо одного семейного, уточняют аналитики АТОР.

Во сколько обойдется встреча с Дедом Морозом

По данным рынка, стоимость новогодних туров в Великий Устюг выросла в среднем на 10–15 % по сравнению с прошлогодними предложениями. Однако предусмотрительные туристы могут сэкономить на поездке. В этом случае стоит бронировать тур заранее.

Стандартный трехдневный тур с выездом из Москвы или Петербурга в плацкартном вагоне поезда с питанием и экскурсиями сейчас стартует от 45–50 тысяч рублей с человека.

Программа в купе обойдется дороже – в 55–60 тысяч. Четырех- и пятидневные поездки, охватывающие каникулярный период, стоят существенно выше. Цена за пакет на двоих на новогодние даты с проживанием непосредственно на территории вотчины может достигать 200–250 тысяч рублей и более без учета стоимости проезда.

В эту сумму, как правило, входят: проезд в туристическом поезде, трансфер, проживание, питание (чаще всего полный пансион), экскурсионная программа по Великому Устюгу и вотчине Деда Мороза, а также различные интерактивные мероприятия.

Как сэкономить

Несмотря на общий рост цен, есть несколько проверенных способов существенно сэкономить на поездке, не теряя в качестве впечатлений.

Раннее бронирование. Это главный и самый эффективный инструмент. Оптимальное время для покупки – август, сентябрь и первая половина октября, пока есть доступные варианты размещения и железнодорожные билеты. В этом случае бюджет путешествия обойдется как минимум на 15–20 % меньше, чем на старте зимнего сезона.

Гибкость в датах. Самыми дорогими традиционно являются туры с заездом на период с 29 декабря по 7 января. Поездка в ноябре, на день рождения Деда Мороза, или в будние дни декабря обойдется значительно дешевле. Кроме того, в сам праздник к стоимости тура часто добавляются обязательный новогодний банкет и специальная шоу-программа, что также увеличивает итоговую сумму.

Внимание к деталям. Стоит подробно изучить, что именно входит в стоимость путевки.

Альтернативный транспорт. Некоторые туристы предпочитают не зависеть от графиков «зимних экспрессов» и организуют поездку самостоятельно: покупают билеты на регулярные поезда или летят до ближайших аэропортов, а затем добираются на автобусе. Этот способ требует больше времени на организацию, но может быть дешевле, особенно для небольших компаний или семей.

Напомним, что этим летом спрос на турпоездки в Вологодскую область вырос на 8 %. Среди ключевых точек притяжения власти перечислили Великий Устюг, Вологду, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. На сегодняшний день в регионе действует 346 объектов размещения – от отелей до гостевых домов – общей вместимостью 14,4 тысячи мест.