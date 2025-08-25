В Минтрансе ответили, ужесточат ли правила перевозки пауэрбанков в самолетах

В России пока не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах, однако этот вопрос в работе, сообщил ТАСС замминистра транспорта Владимир Потешкин.

"Этот вопрос в работе. Мы считаем, что в сезон повышенный, отпусков и прочее [важно обеспечить безопасность на борту], мы работаем с этим вопросом. Но сегодня на повестке такие ужесточения не стоят", - сказал Потешкин.

Он пояснил, что Минтранс может поправить регуляторику только по обращению, поэтому вопрос ужесточения правил касается и Росавиации.