Высотные восхождения без профессиональных гидов могут запретить

Нужно ввести в России требование о том, чтобы восхождения туристов на высоты более 4-5 тыс. метров были разрешены только с сопровождением опытных гидов. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

"Я считаю, что в России необходимо проработать вопрос введения обязательного сопровождения гидов на высотах от 4-5 тыс. м, особенно для туристов без опыта. Это не должно ограничивать права граждан, но обязано повысить безопасность", - сказал парламентарий.

Он отметил, что действующее законодательство не запрещает самостоятельные восхождения в горах.

"Граждане могут подниматься и на пятитысячники без сопровождения гида. Это регулируется только рекомендациями Федерации альпинизма России", - подчеркнул депутат.

По его словам, в мировой практике действуют иные подходы. Так, в Непале восхождения на Эверест возможны только при наличии специальной лицензии и в составе группы с сертифицированным гидом.

"В Италии и Франции восхождения на Монблан контролируются местными властями, требуется бронирование мест в лагерях и рекомендации гидов", - добавил Кривоносов.

За последнее время произошло несколько резонансных случаев с альпинистами. Два человека из Перми погибли во время восхождения в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. На пике Хан-Тенгри в Киргизии погиб российский альпинист Алексей Ермаков.

Также в Киргизии - на пике Победы - российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске и застряла на высоте 7,2 тыс. метров. Источник в киргизском МЧС сообщал ТАСС, что погодные условия в этом году уже не позволят спасателям добраться до альпинистки. Начальник базового лагеря указал, что транспортировать Наговицину с пика Победы невозможно.