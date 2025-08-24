У владельцев глэмпингов могут потребовать вернуть государственные субсидии

Аудиторы Счетной палаты проводят по всей России масштабные проверки использования субсидий, выданных государством на строительство глэмпингов.

Как пишет тг-канал Mash, ревизии уже состоялись в Курской и Тверской областях, Бурятии и Кабардино-Балкарии. Выявлены многочисленные нарушения. Самые частые — не соблюдается условие, согласно которому бизнесмен должен вложить в проект не менее 30% своих средств. Кроме того, субсидии порой используются на глэмпинги, возводимые на землях сельхозназначения, что недопустимо. Есть и случаи завышения цен на оборудование, стройматериалы и т. д., приобретаемые на выделенные государством деньги.

Специалисты в области инвестиций не исключают, что результаты проверок будут использованы как аргумент в пользу свертывания дальнейшего субсидирования строительства глэмпингов. В начале июля Счетная палата уже предлагала правительству пересмотреть целесообразность финансирования программы возведения модульных гостиниц. Согласно ее отчету, с 2022 года государством было выделено на эти цели 22 млрд руб., однако обязательства ввести в строй не менее 9 тыс. номеров выполнены только на 80%, а сроки часто сдвигались. Предпринимателям надо иметь в виду, что субсидии, предоставляемые государством — под особо тщательным контролем. Известно немало случаев, когда при выявлении серьезных нарушений деньги требовали вернуть в бюджет.

Первые судебные иски к строителям глэмпингов и модульных гостиниц предъявлялись еще в 2023 году. Что касается нынешних проверок, то очередные предстоят в Саратовской и Воронежской областях, а всего инспекции намечены в 37 регионах РФ.