Как изменились туристические привычки россиян

Россияне стали более ответственно подходить к путешествиям. По данным «РИА Новости», каждый третий турист всегда оформляет страховку, а каждый пятый — только при активном отдыхе. При этом четверть путешественников признались, что никогда не покупали полис. 75% опрошенных рассказали, что страховка им действительно пригодилась — чаще всего из-за отмены рейсов, задержки багажа или необходимости в медицинской помощи.

Ещё одна тенденция этого года — раннее бронирование «зимовок» в тёплых странах. Обычно пик спроса приходится на ноябрь, но в этот раз массовые заявки начали поступать уже в августе. Эксперты объясняют это прогнозами о раннем снеге и стабильным курсом доллара. Лидером направлений остаётся Таиланд, а дольше всего туристы планируют отдыхать в Турции.