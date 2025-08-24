В России выросла популярность спонтанных поездок

Идея сорваться с места, даже без предварительного планирования, становится все более привлекательной, особенно в августе, когда приближение осени ощущается наиболее остро. Спонтанные поездки набирают популярность год от года. При этом, несмотря на общий рост цен на отдых (около 15%), стоимость таких внезапных бронирований увеличилась не так значительно – всего на 5% за ночь.

© runews24.ru

По данным «Твил.ру», лидером среди направлений для спонтанных августовских поездок стала Москва, на которую пришлось 7% всех бронирований, сделанных в последний момент. Второе и третье места заняли Сочи и Феодосия с показателями 5% и 4% соответственно.

В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Ялта, Евпатория, Алушта, Судак и Севастополь. Замыкает список Геленджик.

Средняя продолжительность пребывания в Сочи составляет четыре дня, а стоимость ночи – 4718 рублей. В Геленджике туристы обычно останавливаются на три ночи, тратя в среднем 5965 рублей за ночь.

Ранее писали, что Таиланд предлагает россиянам бесплатные авиабилеты.

Также сообщалось, что Кузбасс вошел в топ федеральной программы «Открой свою Россию» для развития туризма.