Зафиксирован рост интереса к азиатским регионам России

Российские туристы проявляются все больший интерес к восточным регионам страны, в частности, они пользовались популярностью этим летом. Об этом рассказала ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

© РИА Новости

«[Россияне для себя] открывают Дальний Восток и Иркутск. Мы видим, что набирают популярность азиатские регионы [РФ], например, сама недавно была на Байкале и видела, что люди туда едут, туристам там очень интересно. [Как в восточных регионах, так и в целом по стране] туристов привлекают красоты нашей родной природы, объекты, связанные с историей, набирает обороты и паломнический туризм», — рассказала Лобач.

По ее словам, также очевидно, что перераспределился туристический поток из Анапы: например, на Крымском полуострове число отдыхающих выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

«Интересные маршруты все больше открывает Северный Кавказ, способствуя развитию экологического туризма на этом направлении. Высокий уровень бронирования в Калининградской области», — добавила собеседница агентства.

Лобач отметила, что при этом инфраструктура требует вложений по самым разным направлениям. Например, необходимо привести в порядок причальные сооружения на маршрутах, по которым набирают популярность круизы: в первую очередь, это актуально для приволжских районов.