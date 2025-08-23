«Деньги за тень»: туристка рассказала о неприятном инциденте в Сочи

В Сочи туристка сообщила о вымогательстве со стороны персонала одного из местных пляжей, а также об угрозах охранников, пишет «Подъем». Как утверждает женщина, ее семью пытались напугать оружием. Правоохранительные органы начали проверку.

По словам отдыхающей, в первый день ее пребывания на пляже, она находилась в тени от зонта, но сотрудница пляжа настаивала на аренде шезлонга стоимостью 700 рублей. После отказа сотрудница закрыла зонт. На следующий день работница потребовала от семьи освободить место под солнцем, аргументируя это необходимостью установки шезлонга. После этого, по словам девушки, охранники начали угрожать ей и ее родственникам оружием.