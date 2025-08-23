В Госдуме высказались о будущем турбизнеса в Анапе

Отельеры в Анапе способны преодолеть нынешний провальный туристический сезон, связанный с закрытием 150 пляжей в Краснодарском крае. Такое мнение высказала ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач, оценивая ситуацию на проблемном побережье Черного моря.

По ее словам, турбизнес в Анапе в последние годы получил сверхприбыль. А значит, должна быть «подушка безопасности» и возможность на заработанные ранее деньги придумать что-то новое. По мнению депутата, у других регионов при спаде турпотока такого преимущества не было.

Зампред профильного комитета оптимистично отметила, что отельеры не опускают руки и ищут альтернативы пляжному отдыху на побережье. Если им удастся перепрофилироваться, то, глядишь, к следующему летнему сезону туристов на пока полупустых курортах прибавится. Поэтому и рассматривать сейчас меры поддержки преждевременно, к этому вопросу следует вернуться, по ее мнению, когда станут известны итоги 2025 года.

Между тем отельеры бьют тревогу и говорят, что уже оказанной помощи им недостаточно. Еще в феврале власти Краснодарского края пообещали владельцам гостиниц кредиты до 5 млн руб. под 2% годовых. В свою очередь, Минэк предложил перенести сроки уплаты налогов и страховых взносов на конец года, а при отсутствии туристов отсрочку продлить.

В разгар сезона в соцсетях появились отзывы о ситуации в Анапе. На центральном пляже отдыхающих немного, а в соседнем аквапарке почти никого нет. На набережной – редкие гуляющие. Сувениры у уличных продавцов никто не покупает, а в ресторанчиках почти нет посетителей.

Ранее TourDom.ru писал, что администрация Кубани выделила 50 млн руб. на компенсацию убытков, вызванных массовыми отменами бронирований. Спрос на новую меру поддержки высокий – уже поступили десятки заявок от отельеров. Однако на всех денег явно не хватит – в Анапе около 2 тыс. различных средств размещения.