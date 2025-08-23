Отсутствие точек Wi-Fi в Краснодаре создает неудобства для туристов

Политический обозреватель Андрей Гусий прокомментировал проблему отсутствия стационарных точек доступа к интернету в ключевых общественных местах Краснодара, что особенно критично в курортный сезон. Своё мнение эксперт опубликовал в личном телеграм-канале.

Комментируя недавние отключения интернета, обозреватель выразил недоумение отсутствием стационарных точек Wi-Fi на железнодорожном вокзале. Он отметил, что туристы оказываются в ситуации, когда доступ к интернету отсутствует. Ночью общественный транспорт в Краснодаре не функционирует.

По мнению обозревателя, отсутствие сети создаёт возможность для спекуляций со стороны таксистов. Водители осознают, что пассажиры не смогут воспользоваться приложением для вызова такси и намеренно завышают цены.

Эксперт задаётся вопросом, почему власти краевого центра и сотрудники вокзала не могут организовать точки доступа к интернету через подтверждение номера телефона.

Впрочем, пока чиновники и прочие руководители ездят на служебных машинах с водителями – ситуация не изменится — пишет Гусий.

