Туристы ждут въезда в РФ на границе с Грузией 20 часов

На границе России и Грузии в Верхнем Ларсе туристы вынуждены ждать въезда в страну около 20 часов. По данным Shot, пробка растянулась на пять километров и вызвана тем, что на пункте пропуска работает всего два окна.

Очевидцы отмечают, что серьезные заторы начинаются еще на грузинской стороне. Некоторые рассказывают, что быстрее пересечь границу можно пешком, оставив автомобиль в очереди.

В обратном направлении — из России в Грузию — подобных проблем не зафиксировано. При этом очевидцы рассказывают о водителях, которые пытаются объехать затор через так называемые «карманы», однако в итоге они также оказываются в пробке, передает Telegram-канал.

Похожая ситуация часто возникает и на Крымском мосту: 11 августа очередь автомобилей достигла 2,1 тысячи машин с обеих сторон.

7 августа число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон, превысило 2,3 тысячи. Тогда время ожидания тоже составляло четыре часа.

4 августа на подъезде к Крымскому мосту скопилось 2850 автомобилей, ждать своей очереди для прохождения ручного досмотра приходилось больше шести часов.