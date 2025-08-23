Маршрут выходного дня: самые красивые храмы рядом с Коломной

Отличный вариант небольшой однодневной поездки из Москвы для тех, кто любит красивую природу, уединённые места и необычную архитектуру – это путешествие по окрестностям Коломны. Село Шкинь - уникальное место, где царит красота, тишина и умиротворение, и находится один из красивейших храмов Подмосковья да и всей нашей страны – Свято-Духовской храм. На другой стороне живописной реки Северки стоит церковь Илии Пророка в Пруссах XVI века, а в 10 км от Шкини в Непецино можно прогуляться по парку, увидеть каскад прудов и старинный Знаменский храм.

Шкинь

Впервые село Шкинь упоминается в XV веке. В 1794 году Гавриил Ильич Бибиков (представитель известного дворянского рода, ему в те времена принадлежало село) начал здесь возведение каменного Свято-Духовского храма (Церковь Сошествия Святого Духа на Апостолов). Храм был открыт в 1800 году. Сейчас Шкинь известна также, как место проведения ежегодного международного культурно-просветительского фестиваля «Шкинь-Опера». В этом году он проходил 14 июня.

Как добраться:

От МКАД до села Шкинь 90 км пути по Новорязанскому шоссе. Поездку можно совместить с посещением Бронниц, Воскресенска или Коломны.

Свято-Духовской храм села Шкинь

Историки полагают, что проект храма был создан французским архитектором Николя Леграном, а строительство велось под наблюдением И. А. Селехова. По некоторым данным авторство церкви приписывается Р. Р. Казакову. Визуально Свято-Духовская церковь напоминает Троицкий собор Александро-Невской лавры города Санкт-Петербурга. Монументальное здание украшено двадцатью белокаменными колоннами. Лоджия западного входа венчается двумя звонницами. В 1930-х годах богослужения в Свято-Духовской церкви прекратились, а в 1960-х годах храм был разорён и стоял в запустении. В 1990-х началось возрождение церковной общины. Позднее была проведена реставрация храма. Сейчас он великолепен! Чтобы посетить храм, приезжайте до 13 часов.

Памятник дворянскому роду Бибиковых

В 2020 году в селе Шкинь напротив Свято-Духовского храма открыли памятник дворянскому роду Бибиковых. Монумент представляет собой колонну из белокаменных блоков, которую завершает бронзовый герб рода Бибиковых.

Горбатый мост

Обязательно сходите к мосту через реку Северку. Вы увидите действующий мост советских времён, который благодаря необычной форме называют Горбатым, а также остатки опор древнего моста, который был частью комплекса усадебных построек. Руины выглядят монументально и впечатляют даже сейчас. А вид с Горбатого моста открывается потрясающе живописный!

Музей

В Шкини есть музей Сельского быта, расположенный в очень красивом деревянном доме с резными наличниками.

Церковь Илии Пророка в Пруссах

Буквально в 3 км от Свято-Духовского храма находится церковь Илии Пророка (село Пруссы). Она считается старейшей в Коломенском районе. Эта небольшая шатровая церковь близка по архитектуре к Успенской церкви Брусенского монастыря в Коломне. Впервые каменная Ильинская церковь в Пруссах упоминается в писцовых книгах 1578 году. В 1660-х годах она была частично переделана. В советское время храм был сильно разрушен. Позже был отреставрирован и освящён в 2016 году.

Владимирский храм в посёлке Индустрия

В 3,5 км от Шкини в сторону Непецино находится Владимирский храм. Изначально это место называлось село Горностаево, а сейчас большая часть села вошла в состав поселка Индустрия. Храм был построен не позднее XVII в. В 1878-1882 годах к нему была пристроена трапезная. Главный храм разрушили в 1935, уцелели трапезная, где сделали склад, и нижний ярус колокольни. Сейчас трапезная трудами неравнодушных людей восстановлена и здесь совершаются богослужения.

Непецино

Путешествие продолжается! От Владимирского храма едем в Непецино – это 6,5 км пути (от Шкини до Непецино 10 км пути). Непецино впервые упоминается в 1577 году. Наиболее известными владельцами села стали представители фамилии Новиковых. При Новиковых здесь был заложен парк с липовыми аллеями, выкопан каскад из трёх прудов, два из которых сохранились. 1950-е и 1960-е годы ознаменовались новым этапом развития Непецина в качестве крупного агропромышленного хозяйства при Совете Министров СССР, рядом с которым сформировался посёлок городского типа.

Знаменский храм

В 1806 году совместными усилиями Новиковых и Ключаревых в Непецино началось строительство Знаменского храма. Вход в него украшен четырёхколонным портиком с треугольным фронтоном. После революции храм был разорён и переоборудован. Сейчас он отреставрирован и выглядит очень красиво.

Парк Непецино

В настоящее время парк Непецино благоустраивается. Сделана красивая смотровая площадка у реки Северки, также являющаяся спуском к роднику, детские площадки, дорожки для прогулок.

