В России могут ввести обязательное медосвидетельствование альпинистов

Введение обязательного медицинского освидетельствования для граждан, планирующих восхождения на высоты от 3 000 м, позволит повысить безопасность и снизить риск внезапных смертей в горах. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

По его словам, в настоящее время в России отсутствует требование об обязательном медицинском допуске для альпинистов.

"Это вопрос личной ответственности граждан. Однако практика показывает, что скрытые заболевания сердца, легких и сосудов становятся основной причиной внезапных смертей в горах. Стоит рассмотреть введение обязательного медицинского освидетельствования для альпинистов, особенно при восхождениях выше 3 000 м. Такой порядок существует в Китае и Индии: перед восхождением на большие высоты требуется справка о состоянии здоровья", - сказал Кривоносов.

Он добавил, что инициатива не направлена на ограничение свободы, а представляет собой превентивную меру, направленную на сохранение жизни и здоровья людей. Проверка состояния сердца, легких и общего уровня физической подготовки позволит минимизировать число трагических случаев.

За последнее время произошло несколько резонансных происшествий с альпинистами. На днях двое альпинистов из Перми погибли во время восхождения в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии. В Киргизии сейчас идет операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая сломала ногу при спуске с пика Победы и теперь остается на площадке на высоте 7,2 тыс. м над уровнем моря.