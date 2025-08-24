Слабослышащим упростят отдых в санатории

Слабослышащим станет проще отдохнуть в санатории
По данным Всероссийского общества глухих, в нашей стране насчитывают более 150 тысяч человек с частичной или полной потерей слуха. К медпоказаниям для санаторного лечения могут отнести потерю слуха из-за шума. Соответствующий проект приказа разработали в Минздраве.
Шаг к доступной реабилитации
Проект приказа Минздрава вносит «шумовые эффекты внутреннего уха» I, II и III степени в перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. Документ, опубликованный на официальном портале проектов правовых нормативных актов, дополняет приказ ведомства № 143н от 27 марта 2024 года. Нововведение позволит людям с профессиональной или иной шумовой тугоухостью получать лечение в санаториях за счет средств ОМС.
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу.
«Расширение возможностей санаторно-курортного лечения для тех, кто мог потерять слух из-за боевых действий или работы в шумных условиях, — важный шаг к социальной справедливости», — сказал депутат «Парламентской газете».
Сейчас к болезням уха, которые являются медпоказаниями для санаторно-курортного лечения взрослых, относят дегенеративные и сосудистые болезни уха, хронический мирингит, отосклероз и другие.
Основные процедуры
В санаториях для реабилитации слабослышащих применяют комплексный подход с использованием природных ресурсов и физиотерапии. Профильные санатории на своих сайтах предлагают следующие методы лечения шума в ушах:
- Бальнеолечение. Лечебные ванны с минеральными водами снимают воспаление, улучшают кровоснабжение и способствуют регенерации тканей.
- Пневмомассаж барабанных перепонок. Массаж стимулирует кровообращение, уменьшает тиннитус и поддерживает слуховую функцию.
- Иглорефлексотерапия. Воздействие на активные точки помогает снизить шум в ушах и улучшить общее самочувствие.