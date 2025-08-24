Слабослышащим упростят отдых в санатории

По данным Всероссийского общества глухих, в нашей стране насчитывают более 150 тысяч человек с частичной или полной потерей слуха. К медпоказаниям для санаторного лечения могут отнести потерю слуха из-за шума. Соответствующий проект приказа разработали в Минздраве.

Шаг к доступной реабилитации

Проект приказа Минздрава вносит «шумовые эффекты внутреннего уха» I, II и III степени в перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. Документ, опубликованный на официальном портале проектов правовых нормативных актов, дополняет приказ ведомства № 143н от 27 марта 2024 года. Нововведение позволит людям с профессиональной или иной шумовой тугоухостью получать лечение в санаториях за счет средств ОМС.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу.

«Расширение возможностей санаторно-курортного лечения для тех, кто мог потерять слух из-за боевых действий или работы в шумных условиях, — важный шаг к социальной справедливости», — сказал депутат «Парламентской газете».

Сейчас к болезням уха, которые являются медпоказаниями для санаторно-курортного лечения взрослых, относят дегенеративные и сосудистые болезни уха, хронический мирингит, отосклероз и другие.

Основные процедуры

В санаториях для реабилитации слабослышащих применяют комплексный подход с использованием природных ресурсов и физиотерапии. Профильные санатории на своих сайтах предлагают следующие методы лечения шума в ушах: