Калуга скорректировала программу развития туризма

В Калуге внесены изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие и развитие сферы туризма», исключающие целевой показатель по уровню безработицы. Финансирование программы сохраняется в объеме 683,4 млн рублей на 2025-2030 годы, из которых 677,4 млн рублей поступят из городского бюджета. Корректировка направлена на повышение эффективности управления финансами и концентрацию на ключевых направлениях развития экономики и туристической отрасли.

© runews24.ru

Ранее писали, что Таиланд запускает программу по привлечению иностранных туристов, включая travelers из России, предлагая бесплатные авиабилеты на внутренние рейсы. Инициатива направлена на стимулирование туристического потока и поддержку местных авиакомпаний и региональных экономик. Подробности программы и условия участия будут объявлены в ближайшее время.

Кроме того, спрос на туры в Мурманскую область снизился на 11%, что впервые за несколько лет свидетельствует о замедлении внутреннего туризма в России. По данным РСТ, это связано с ростом выездного туризма, высокими ставками по депозитам и инфляцией. При этом Крым показал рост турпотока на 42%, а Кабардино-Балкария, Дагестан и другие регионы Юга России стали новыми точками притяжения для путешественников.