В Петербурге представили новые маршруты патриотического туризма

В Санкт-Петербурге прошла презентация военно-исторических маршрутов в рамках проекта «Маршруты памяти», передают 22 августа местные СМИ.

В 2025 году внимание уделено маршрутам «Василеостровский. Остров памяти и славы» и «Петербург. Город и флот». В маршрутах задействованы материалы, к которым можно обратиться через QR-коды и ссылки.

«Мы задействуем в туристическом формате все 18 районов и все объекты, посвященные истории блокады нашего города, они будут вовлечены в этот процесс», — рассказал председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

Он отметил, что сегодня стоит задача не только вовлечь туриста в жизнь города, но и удержать интерес, мотивировав приезжать в Северную столицу снова. По словам Панкевича, в рамках проекта идет работа над расширением формата экскурсий, включая организацию водных маршрутов.