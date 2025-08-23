Всесезонный экокурорт откроют в Предгорном округе Ставрополья

Проект по созданию всесезонного курорта реализуют в Предгорном округе Ставропольского края. Курорт появится у подножия горы Баран, сообщает пресс-служба администрации округа.

© «Это Кавказ»

«В Предгорном округе дан старт реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию всесезонного курорта, который призван существенно расширить возможности для экоотдыха у подножия горы Баран», — говорится в сообщении.

Проект включает в себя создание альпийской деревни с современной инфраструктурой, обустройство горнолыжных трасс, возведение гостиничного комплекса на 200 номеров, домиков-шале и строительство аквакомплекса, конюшни и развлекательных заведений.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко назвал реализацию данного проекта знаковым событием, которое привлечет инвестиции, создаст рабочие места и предоставит большие возможности для активного отдыха.

Он выразил надежду, что курорт станет визитной карточкой округа и повысит качество жизни местных жителей. Проект планируется реализовать до 2030 года.