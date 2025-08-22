В Госдуме оценили идею раздавать авиабилеты бесплатно

В Госдуме оценили идею властей Таиланда по раздаче бесплатных билетов туристам на внутренние рейсы и предложили использовать в России аналогичный подход. В частности, инициативу поддержал первый зампред Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев Николай Валуев.

По его словам, такая политика положительно скажется на развитии внутреннего туризма.

«Это действительно заслуживает внимания. Возможно, в будущем нам стоит рассмотреть возможность предоставления бесплатных билетов по России, финансируемых из бюджета или авиакомпаниями», – отметил депутат.

Николай Валуев уточнил, что в первую очередь увеличить турпоток за счет подобной акции нужно в регионах, где пока недостаточно туристов. В качестве примера он привел Дальний Восток.

Накануне стало известно, что Таиланд запускает масштабную акцию для иностранных туристов. С сентября по ноябрь здесь бесплатно раздадут 200 тыс. билетов на внутренние рейсы тайских авиакомпаний. Благодаря этому планируется перенаправить поток путешественников из популярного Бангкока и прибрежных курортов в менее известные регионы страны.

Для получения бесплатного места на рейсе необходимо иметь действующий международный билет в королевство. В программе участвуют крупнейшие авиаперевозчики страны, включая Thai Airways, Thai AirAsia и Bangkok Airways.