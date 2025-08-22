Здравницы Карачаево-Черкесии набрали популярность

С января по июнь 2025 года количество гостей в здравницах Карачаево-Черкесии увеличилось на 6%. С начала года санатории республики приняли около 5 тыс. отдыхающих, сообщает пресс-служба правительства КЧР.

© «Это Кавказ»

«В первом полугодии 2025 года здравницы региона приняли около 5 тыс. гостей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что санаторно-курортный комплекс региона продолжает показывать положительную динамику.

Главным направлением среди здравницы Карачаево-Черкесии является Теберда, где помогают лечению заболеваний органов дыхания, аллергии, проблем с нервной и сердечно-сосудистой системой.

Ранее сообщалось, что туристический поток в республику за первые 6 месяцев текущего года превысил 1,5 млн человек. Прирост отдыхающих в сравнении с прошлым годом демонстрирует курортное направление Домбай — Теберда.