Топ-10 направлений для отпуска в России и за рубежом осенью 2025 года

Согласно Яндекс. Путешествий», 70 процентов бронирований осенью приходится на российские курорты — чаще всего люди едут в Краснодарский край, Крым и Дагестан, а также в Москву и Санкт-Петербург. В начале осени на юге России сохраняется тепло, но ближе к октябрю купальный сезон кончается. В любом случае море можно заменить термальными источниками, а живописные пейзажи и интересные экскурсии по новым местам помогут расслабиться и перезагрузиться не хуже, чем отдых на пляже. «Лента.ру» рассказывает, куда можно поехать отдыхать осенью в России и за рубежом, чем там заняться и сколько это будет стоить.

Куда поехать в России

Краснодарский край

Стоимость отдыха: двухместный номер в гостинице Сочи с завтраком — от 3000 рублей в сутки, в гостевом доме без питания — от 900 рублей. Перелет из Москвы в Сочи — от 4 тысяч рублей за билет в одну сторону

Как добраться: на самолете до Сочи, оттуда до нужного города на автобусе или трансфере

Температура воздуха: сентябрь +23 градуса, октябрь +18 градусов, ноябрь +14 градусов

Температура воды: сентябрь +23 градуса, октябрь +19 градусов, ноябрь +15 градусов

Чем заняться: отдыхать на море, ездить на экскурсии

Осенью жара на черноморском побережье спадает, туристы разъезжаются, а пляжи пустеют. Наступает бархатный сезон — время, когда в Краснодарский край едут за спокойным отдыхом, морским воздухом и экскурсиями в горы. Погода в сентябре здесь подходит для купания — вода после солнечных дней лета еще прогретая, а вот к октябрю остывает.

Осенью на курортах Краснодарского края стоит уделить внимание природе: отправиться к водопадам и ущельям, погулять по реликтовым лесам и подышать воздухом, насыщенным ароматом можжевельника

«Среди российских направлений уже третий год подряд лидер продаж в осенний период — это Сочи. В сентябре в Сочи наступает бархатный период, и это идеальное время для тех, кто не любит сильную жару и влажность. В октябре пляжный сезон заканчивается, но можно рассмотреть этот период для экскурсий и посещения парка аттракционов с детьми. У семей с детьми особенно пользуется популярностью район Имеретинской низменности благодаря современной курортной инфраструктуре и наличию парка развлечений "Сочи Парк"», — рассказала «Ленте.ру» исполнительный директор Asteria Tour Анна Фарахова.

Кроме Сочи, за отдыхом в России осенью едут в Анапу, Геленджик и Туапсе. А если хочется тишины и поменьше людей вокруг, стоит вместо курортных городов присмотреться к поселкам. Они расположены вдоль всего побережья. В первую очередь это Витязево, Лазаревское, Джубга, Джемете, Дивноморское.

Стоимость отдыха зависит от размещения — есть варианты на любой вкус. Как правило, гостиницы обходятся дороже, но предлагают улучшенный сервис и питание. Сэкономить можно, если снять комнату в гостевом доме.

Дагестан

Стоимость отдыха: двухместный номер в гостинице Махачкалы — от 2000 рублей в сутки. Экскурсионный тур на двоих на 5 дней с проживанием и частичным питанием — от 50 тысяч рублей. Перелет из Москвы — от 7 тысяч рублей в одну сторону

Как добраться: на самолете до Махачкалы

Температура воздуха: сентябрь +25 градусов, октябрь +18 градусов, ноябрь +12 градусов

Температура воды: сентябрь +22 градуса, октябрь +18 градусов, ноябрь +12 градусов

Чем заняться: наслаждаться природой, ездить на экскурсии, купаться в море

Дагестан особенно оценят активные туристы, которые хотят увидеть необычные природные достопримечательности и готовы к длительным поездкам на машине: интересные локации здесь очень разбросаны, посещать придется как большие города, так и маленькие отдаленные аулы.

«Множество уникальных природных памятников, горы, каньон, барханы и ласковое море… Республике есть чем удивить даже самых искушенных туристов! Последние годы это направление привлекает к себе все больше внимания, и многие отели уходят "в стоп" на летне-осенний сезон еще с весны», — отметила Анна Фарахова.

Туристический сезон идет на спад в Дагестане только со второй половины октября.

В сентябре можно купаться в теплом Каспийском море — оно прогрето примерно до +22 градусов

Столица республики — Махачкала, здесь есть пляжи, красивые мечети и живописные окрестности. Но проводить весь отпуск в мегаполисе не стоит, Дагестан не подходит для ленивого отдыха по системе «все включено». Лучше поездить по республике: посмотреть Сулакский каньон, песчаный бархан Сары-Кум и Карадахскую теснину, обязательно посетить Дербент — один из древнейших городов России.

Путешествовать лучше в составе туристической группы. Во-первых, в стоимость туров уже входят поездки на авто (а без него перемещаться по региону практически невозможно). Во-вторых, организаторы возят по уже проработанным маршрутам и, как правило, стараются сделать так, чтобы гости сполна насладились местным колоритом — попробовали горскую кухню, пофотографировались, успели во все живописные локации.

Адыгея

Стоимость отдыха: экскурсионный тур к источникам на двоих на 6 дней с проживанием и частичным питанием — от 52 тысяч рублей. Ночь в термальном парк-отеле на двоих с завтраком — от 5 тысяч рублей

Как добраться: на самолете до Сочи и дальше на автобусе или поезде с пересадкой

Температура воздуха: сентябрь +24 градуса, октябрь +17 градусов, ноябрь +12 градусов

Чем заняться: купаться в термальных источниках, гулять на природе, ездить на экскурсии в горы

Адыгея — кавказская республика-анклав, которая находится внутри Краснодарского края. Выхода к морю у Адыгеи нет, но туда приезжают ради гор, природы и геотермальных источников — возле них находится большинство местных санаториев и спа-комплексов. Осенью в Адыгее можно продлить купальный сезон — температура воды в некоторых источниках держится на уровне +37…+40 градусов.

Что такое геотермальный источник? (Гео)терманый источник — это место, где подземные воды выходят на поверхность. Вода там нагревается за счет вулканических процессов и может быть теплой (+20…+37 градусов), горячей (+37…+50 градусов) и очень горячей (+50…+100 градусов). Как правило, такие источники насыщены различными химическими элементами, поэтому их используют для оздоровления. Купание в термальных источниках поможет укрепить здоровье за счет минералов и солей, которые содержит вода.

«Путешественники, приезжающие в Адыгею в это время года, отмечают красоту горных пейзажей, которые окрашиваются в оттенки желтого и оранжевого. Одно из главных мест притяжения туристов — живописное плато Лаго-Наки на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Туристы также посещают Большую Азишскую пещеру, сохранившиеся дольмены, местные сыроварни», — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

Главная сложность такого отпуска — до Адыгеи сложно добраться, если нет автомобиля. В Майкопе, столице республики, нет аэропорта, и туда не ходят поезда из больших городов.

Карелия

Стоимость отдыха: двухместный номер на базе отдыха — от 3 тысяч рублей в сутки. Экскурсионный тур на двоих на 5 ночей с проживанием и завтраками — от 56 тысяч рублей. Перелет из Москвы — от 7 тысяч рублей в одну сторону

Как добраться: на самолете до Петрозаводска из Москвы, на поезде дальнего следования и скоростном поезде «Ласточка» из Санкт-Петербурга

Температура воздуха: сентябрь +12 градусов, октябрь +5 градусов, ноябрь +1 градус

Чем заняться: наслаждаться природой, ходить в походы и на экскурсии

Осенью в Карелии холодно, но очень красиво. Леса становятся золотыми и темно-красными, туристов мало, комаров нет. В это время местные ходят на рыбалку и собирают ягоды.

Если взять с собой непромокаемые и теплые вещи, погода не станет препятствием для отпуска. Главное — помнить, что с приближением зимы световой день в Карелии сильно сокращается: сказывается близость к полярному кругу

В Карелию можно поехать в составе организованной тургруппы или пойти в поход — в интернете много предложений, вплоть до сплавов по местным рекам. А можно отдохнуть на туристической базе, которых много на берегах озер, или в санаториях с целебной грязью и минеральными водами. Спокойствие природы позволит эмоционально перезарядиться, а бани и сауны согреют после долгих прогулок.

Обязательно стоит съездить в горный парк «Рускеала». Его Мраморный карьер, наполовину заполненный водой и окруженный густыми лесами, — визитная карточка Карелии.

Недалеко от парка находится Сортавала — уютный городок со старинной финской застройкой. Именно архитектурное наследие делает его уникальным, тем более что оценить город можно за один день

Также стоит посетить острова Валаам и Кижи, национальные парки «Ладожские шхеры», «Водлозерский», «Паанаярви» и «Калевальский». Многие фирмы предлагают и этнографические экскурсии, посвященные местному народу — карелам, их традициям, быту и кухне.

Алтай

Стоимость отдыха: двухместный номер на базах отдыха — от 2,5 тысячи рублей в сутки, в гостинице в Манжероке — от 3,5 тысячи рублей. Экскурсионный тур на двоих на 5 дней с проживанием и частичным питанием — от 107 тысяч рублей. Перелет из Москвы в Горно-Алтайск — от 13 тысяч рублей в одну сторону, в Барнаул — от 8 тысяч

Как добраться: на поезде или самолете до Горно-Алтайска или Барнаула

Температура воздуха: сентябрь +15 градусов, октябрь +6 градусов, ноябрь -2 градуса

Чем заняться: наслаждаться природой, ездить на экскурсии, ходить в спа

Горный Алтай не случайно сравнивают с Альпами. Здесь настолько же живописная природа и чистый воздух. Осенью в регионе прохладно: уже с октября температура меньше +10 градусов, а ближе к концу месяца начинаются заморозки.

На Алтай едут отдыхать на туристических базах и в кемпингах — можно погулять в горах, среди чистых озер и водопадов. Эти места помогают отвлечься от быстрого ритма жизни, успокоиться и перезарядиться

А еще это отличное направление для путешествия на автомобиле. Через Республику Алтай и Алтайский край проходит Чуйский тракт, который считается одной из самых красивых автодорог мира. На протяжении километров туристам предстоит ехать среди холмов, любуясь заснеженными склонами вдали.

«Вы окажетесь наедине с природой среди красно-рыжих деревьев, медно-серых гор и бирюзовых рек. В это время года туристов становится гораздо меньше, а цены на билеты, еду и развлечения снижаются, при этом погода все еще теплая. Кроме того, осень — время сбора урожая, а значит, можно посетить различные гастрофестивали и попробовать местную кухню», — рассказала «Ленте.ру» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Главный курорт Республики Алтай — село Манжерок. Здесь есть гостевые дома и отели, а также большой горнолыжный курорт. Из развлечений — прогулки по экотропам, отдых в спа-комплексах и живописное Манжерокское озеро.

Одни из самых популярных баз отдыха и экоотелей расположены вдоль Чуйского и Чемальского трактов, в направлении Чулышманской долины и в районе Телецкого озера. Ранней осенью можно приехать с палатками: есть как платные кемпинги с инфраструктурой, так и бесплатные территории для «дикого» отдыха. Правда, нужно заранее подобрать место, чтобы не оказаться на арендованной земле или в заповедной зоне.

Камчатка

Стоимость отдыха: цены на апартаменты посуточно в Петропавловске-Камчатском — от 4 тысяч рублей за ночь. Экскурсионный тур на двоих на 7 дней с проживанием и частичным питанием — от 186 тысяч рублей. Перелет из Москвы — от 18 тысяч рублей в одну сторону

Как добраться: на самолете Температура воздуха: сентябрь +13 градусов, октябрь +5 градусов, ноябрь -1 градус

Чем заняться: ездить на экскурсии, наслаждаться природой, купаться в термальных источниках

На Камчатку едут и ради активного отдыха, и чтобы спокойно отдохнуть в гостинице, отправляясь на экскурсии одним днем. Полуостров входит в число самых красивых и впечатляющих мест России. Природа Камчатки — это и вулканы, и сопки, и Тихий океан. А еще Долина гейзеров — главная достопримечательность региона.

«Полуостров — живописное место, где можно наблюдать красивую смену времен года. Например, как преображаются поля Авачинского перевала между вулканами Авачинский и Корякский: кроме пейзажа золотой осени, здесь можно сфотографировать сусликов евражек. Чтобы согреться, можно искупаться в горячих термальных источниках ("Зеленковские озерки", Малкинские горячие источники). Как и летом, можно отправиться на экскурсию на птичьи базары — острова "Бабушкин камень" и "Три брата"», — отметили в «Алеан».

На Камчатку можно приехать самостоятельно, забронировав гостиницу, или купить тур с экскурсиями и проживанием. Стоит заранее настроиться на то, что отдых на Камчатке — не самый бюджетный, поэтому поездку сюда лучше спланировать заранее и подгадать время. Туристический сезон в регионе длится с июля по сентябрь, поэтому уже в октябре гостиницы снижают стоимость аренды номеров.

Тренд туризма — короткие поездки

По данным «Алеан», спрос на краткосрочные поездки (от одной до трех ночей) с мая по июль 2024 года вырос в сравнении с прошлым годом на 14,7 процента. Многие путешественники готовы менять привычный формат отдыха. Все больше туристов отказываются от продолжительных отпусков в пользу нескольких поездок на три-четыре дня в течение года. Это связано с тем, что билеты на самолеты и поезда растут в цене. Поэтому россияне чаще выбирают для отдыха свой и ближайшие регионы, куда можно съездить на выходные на автомобиле или автобусе.

Красивые города для поездки одним днем:

Коломна, Московская область — город со старинным кремлем, красивыми храмами и музеем пастилы (готовый маршрут).

Нижний Новгород — здесь целые кварталы старинной застройки, нарядные усадьбы, открывается вид на слияние Волги и Оки (гид по городу).

Плес, Ивановская область — один из древнейших городов на Волге, виды которого вдохновляли Исаака Левитана.

Суздаль, Владимирская область — уютный городок с церквями, монастырями и деревянными домиками, окруженными желто-зелеными лесами.

Куда поехать за границу

Грузия

Стоимость отдыха: двухместный номер в Тбилиси — от 2000 рублей за ночь; перелет из Москвы — от 16 тысяч рублей за билет в одну сторону

Как добраться: на самолете, есть прямые рейсы из России, виза не нужна

Температура воздуха: сентябрь +26 градусов, октябрь +20 градусов, ноябрь +12 градусов

Чем заняться: гулять в горах, ездить на экскурсии, наслаждаться местной кухней и вином

Лето в Грузии очень влажное и знойное, с температурой под +40 градусов, а вот в начале сентября климат становится более комфортным. «Именно осенью в Грузии стоит сухая погода без ливней. А еще это сезон сбора урожая, а значит, и дешевых фруктов: винограда, хурмы и гранатов», — рассказал «Ленте.ру» гендиректор компании «Многофункциональный визовый центр» Василий Ляпало.

Россиянам, которые приезжают на пару недель, оформлять визу не нужно. Этим летом страна планировала ввести обязательную медстраховку для туристов, но отложила решение до 2026 года. Тем не менее туристам из России стоит учитывать, что отечественные карты не принимают в Грузии — потребуется кредитка зарубежного банка или наличные.

Столица Тбилиси — красивый и современный город со множеством баров, прогулочных улиц и достопримечательностей. Из Тбилиси возят экскурсионные туры в горы, к древним крепостям и монастырям. «Например, в Мцхете можно подняться на Крестовую гору, где стоит монастырь Джвари. В самом же Тбилиси туристов привлекут узкие улочки, крепость Нарикала, ботанический сад и этнографический музей с домиками из разных уголков Грузии», — посоветовал Василий Ляпало.

Второй туристический город страны — Батуми — находится на берегу Черного моря. Здесь много галечных пляжей, но купаться можно только в начале осени — с октября вода в море остывает до +21 градуса. Впрочем, город меньше подходит для пляжного отдыха, чем для экскурсионного: по нему интересно гулять, стеклянные небоскребы здесь соседствуют со старыми колоритными постройками.

Азербайджан

Стоимость отдыха: двухместный номер в Баку — от 3000 рублей за ночь; перелет из Москвы — от 12 тысяч рублей за билет в одну сторону

Как добраться: на самолете, есть прямые рейсы из России, виза не нужна

Температура воздуха: сентябрь +26 градусов, октябрь +19 градусов, ноябрь +14 градусов

Чем заняться: ездить на экскурсии, отдыхать на пляже, гулять по Баку

Страна расположена на берегу Каспийского моря, и это отличная альтернатива черноморскому побережью. Впрочем, отпуск в Азербайджане лучше строить вокруг прогулок и знакомства со страной, а не пляжных активностей.

«В сентябре рекомендуем отправиться в Баку. В это время в столице Азербайджана еще тепло, можно даже купаться — но лучше подальше от города, например, в поселках Шихово или Мардакян. Но в основном все едут в Баку не за морем, а за прогулками по старому городу, видом футуристических зданий и, конечно же, местной кухней, фруктами и специалитетами. Осенью в стране как раз можно попробовать виноград, гранаты и хурму», — рассказала Елена Шелехова.

Те, у кого Баку ассоциируется с советскими здравницами, изменят мнение — это модный, постоянно развивающийся город, где современная архитектура сочетается с восточным колоритом

Символом города Гейдара Алиева, спроектированный Захой Хадид, — белоснежный комплекс, который выглядит как концепт-арт для фильма о городе будущего.

Турция

Стоимость отдыха: неделя в отеле 4* с перелетом и питанием — от 100 тысяч рублей на двоих

Как добраться: на самолете, есть прямые рейсы из России, виза не нужна

Температура воздуха: сентябрь +32 градуса, октябрь +27 градусов, ноябрь +17 градусов

Температура воды: сентябрь +26 градусов, октябрь +25 градусов, ноябрь +23 градуса

Чем заняться: купаться в море, отдыхать в отеле, ездить на экскурсии

Курортный сезон в Турции продолжается в сентябре и октябре: здесь по-прежнему теплое море, работают отели, аквапарки и рестораны, зато гораздо меньше туристов. Дневная температура воздуха и воды осенью зависит от побережья. Жарче всего на Средиземном море (Аланья, Анталья, Белек, Сиде) — там можно купаться до середины октября. В Мармарис и Бодрум (Эгейское море) рекомендуют ехать в первой половине сентября.

«Пляжный сезон на курортах Анталийской части Турции длится до середины октября, на курортах Эгейского побережья — до середины сентября. Поэтому Турция очень хорошо вписывается в осенний отпуск, а возможность сэкономить — еще один приятный бонус. Экономия получается существенной, до 30 процентов по сравнению с летними ценами», — рассказала Анна Фарахова.

Большинство отелей предлагают питание по системе «все включено». Еще один из важных плюсов Турции — разнообразные активности для детей, безопасные пляжи и бассейны. В дорогих отелях есть детские клубы, куда можно отдать ребенка на весь день, можно воспользоваться услугами няни.

Тем, кому не принципиально отдыхать на пляже, стоит рассмотреть поездку в Стамбул в октябре и ноябре. Здесь не так жарко, поэтому туристический сезон заканчивается раньше, и можно изучать город без толп туристов: посмотреть впечатляющие мечети, Гранд-базар, исторические районы с восточной атмосферой.

Египет

Стоимость отдыха: неделя в отеле 4* с перелетом и питанием — от 130 тысяч рублей на двоих

Как добраться: на самолете, есть прямые рейсы из России, визу оформляют при въезде

Температура воздуха: сентябрь +32 градуса, октябрь +30 градусов, ноябрь +27 градусов

Температура моря: сентябрь +26 градусов, октябрь +26 градусов, ноябрь +24 градуса

Чем заняться: купаться в море, отдыхать в отеле, ездить на экскурсии

Два главных курорта Египта — Хургада и Шарм-эш-Шейх — осенью активно принимают туристов. Причем еще с 2023 года российские туристы нашли в Египте отличную замену подорожавшей Турции.

При въезде нужно оформить визу за 25 долларов (2200 рублей). От нее освобождают только тех, кто прямым рейсом прилетает в Шарм-эш-Шейх не более чем на две недели и не выезжает с курорта. Вместо визы в таком случае поставят отметку Sinai Only («Только Синай»).

«На смену уходящему сезону в Турции традиционно приходит Египет — вторая по популярности страна для осеннего отпуска. Наиболее комфортные месяцы для отдыха в Египте — это октябрь и ноябрь, когда летняя жара уходит, но море остается теплым», — Анна Фарахова, исполнительный директор турагентства.

Любителей пляжного отдыха Египет привлекает системой «все включено», обустроенной курортной инфраструктурой и песчаными пляжами. Красное море с его рифами и экзотическими рыбами понравится и взрослым, и детям. Из-за высокого содержания соли держаться на воде легко, и можно плавать с обычной трубкой, чтобы рассмотреть всю красоту подводного мира. Отпуск разнообразят экскурсии в Долину Царей, к пирамидам в Каир и Гизу или к храмам и гробницам в Луксор.

Куба

Стоимость отдыха: тур в Варадеро — от 240 тысяч рублей на двоих на неделю с перелетом и питанием

Как добраться: на самолете, есть прямые рейсы из России, виза не нужна Температура воздуха: сентябрь +30 градусов, октябрь +28 градусов, ноябрь +26 градусов

Температура воды: сентябрь +26 градусов, октябрь +26 градусов, ноябрь +25 градусов

Чем заняться: отдыхать на курорте, ездить на экскурсии, наслаждаться местным колоритом

Ехать на Кубу лучше с конца октября, в это время спадает жара и погода становится комфортной для отпуска.

«Хорошим вариантом для отдыха осенью станет главный курорт Кубы Варадеро, особенно в октябре. Местное душное и влажное лето уже отступает, а стоимость проживания еще не повышена, как это обычно происходит в ноябре с началом туристического сезона», — считает Василий Ляпало.

Варадеро — полностью курортная зона с гостиницами, клубами и ресторанами. Она находится на песчаной косе и растянулась на 25 километров. Здесь нет колониального колорита вроде винтажных автомобилей и разодетых гадалок. Зато есть белый песок, живописное побережье Атлантического океана и чистые пляжи.

«Для любителей экскурсий и активного отдыха в Варадеро подготовлен целый спектр развлечений — от завода местного рома и кубинских сигар, до дайвинга и снорклинга, а также посещение исторических мест, например пещеры Амбросио», — отметил Василий Ляпало.

Другие курортные места для праздного отдыха — острова Кайо-Ларго, Кайо-Коко и Кайо-Гильермо. А вот за карибской романтикой и колониальной архитектурой туристы со всего мира едут в Гавану, Сьенфуэгос, Тринидад и Пинар-дель-Рио. Здесь ждут дворцы, разноцветные кадиллаки из 1950-х годов, сальса и средиземноморская кухня.

Куда еще слетать осенью

Прямым рейсом из Москвы можно долететь до других курортных стран, где осенью продолжается сезон:

ОАЭ

Катар

Шри-Ланка

Индия (Гоа)

Венесуэла

Мальдивы

Осенью курортный сезон начинается в странах Юго-Восточной Азии — во Вьетнаме и Таиланде. Сезон дождей там длится до октября, а с ноября уже становится сухо и отдыхать комфортнее.

Полный список стран, которые открыты для россиян в 2025 году и куда можно попасть прямым рейсом, — в материале «Ленты.ру».